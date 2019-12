Padre de “Orejitas” no habría asistido a la boda de su hijo con Ana Siucho

Edison Flores, el exjugador de Universitario de Deportes, no habría invitado a su padre, Carlos Flores, a su boda con Ana Siucho, hermana del también jugador crema Roberto Siucho.

El motivo de la ausencia de la figura paterna de “Orejitas” en el casamiento sería por el alejamiento que estos dos enfrentan en la actualidad.

“La relación con mi papá siempre fue buena, pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse. Me habla por televisión, pero él tiene mi teléfono y me puede llamar”, señala el exmerengue.

Cabe recalcar que Ana Siucho ingresó a la iglesia del brazo de su padre Francisco Siucho, mientras que Edison Flores esperó a su esposa junto a su madre Alicia Peralta.