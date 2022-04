Padre de niño de un año que fue encontrado muerto en San Martín acusa a la madre de ser cómplice

Un macabro giro en la historia. En entrevista con Exitosa, el padre del niño de un año y ocho meses, cuyo cadáver fue hallado en un canal de regadío en la región de San Martín, acusó a la madre de ser la cómplice del tío de la víctima, quien es el principal sospechoso del crimen.

Durante el diálogo con el conductor de Hablemos Claro, Jesús Verde, la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, y la conductora de Exitosa Chiclayo, Noelí Bracamonte, el progenitor refirió que ambos ya se encuentran detenidos.

“Solamente pido justicia por todos esos desgraciados que le han hecho daño a mi hijo. Acá está involucrado el tío y también la madre de mi hijo porque dicen que ella está manteniendo una relación con su tío. Incluso, la pareja de su tío estaba comentando que tenían un maletín listo para escapar. Entonces, ellos optan por desaparecer a mi hijo para que ellos se vayan. O sea, mi hijo era un estorbo para ellos”, declaró en nuestro medio.

Agregó que en el caserío, donde ocurrió el hecho, “la población es testigo de que ella tenía una relación con el individuo”. Entonces, detalló, “a mi modo de ver, ella también está involucrada” en la muerte del infante.

Explicó que el motivo de su separación fue por la personalidad de su expareja, a la que calificó de “explosiva” e “ignorante”. “Para qué estar con una persona así, me distancié y le dije a su mamá que ya no quería saber nada de ella”, relató. En aquella oportunidad, reveló, le prometió a su exsuegra que iba a seguir velando por su menor hijo.

“Iba a seguir viendo como padre y pasarle su pensión, con ella (madre) quedamos como amigos”, afirmó. Sin embargo, indicó que la última vez que vio a su hijo fue en diciembre del año pasado luego que su expareja decidiera llevárselo “sin su autorización” al caserío Selva Alegre, donde permanecieron casi medio año hasta que el menor finalmente falleció.

Aunque recordó que ambos quedaron en buenos términos, manifestó que la relación de padres se tornó insostenible debido a que la mujer le negaba ver por fotografía al menor y en una oportunidad, según contó, le dijo vía teléfono “olvídate de tu hijo”.

“A mi hijo no lo veo desde diciembre porque su mamá lo trajo sin mi permiso ni mi autorización a ese caserío. Pero cuando yo me comuniqué con ella, me dijo ‘si lo he traído aquí porque estoy mal y vine a hacerme a curar, pero 15 días después voy a volver’. Pero hasta la fecha [nunca volvió] y mi hijo ya está muerto. Me comunicaba con ella, a veces me contestaba, a veces no. Le decía aunque sea mándame una foto para ver mi hijo cómo está, pero ella nunca me lo mandó, me decía sabes qué, olvídate de tu hijo“, puntualizó en Exitosa.

