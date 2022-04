Padre de niña asesinada en el 2018: Atender casos de violación a menores en 24 horas “es una medida más eficaz” que la castración química

En entrevista con Exitosa, Jorge Vellaneda, el padre de la niña de 11 años que fue asesinada y ultrajada en San Juan de Lurigancho en el 2018, lamentó el reciente caso de la menor de tres años que fue secuestrada y violada en Chiclayo. En esa línea, indicó que este lamentable hecho no solo ha ocasionado “sufrimiento en la familia, sino a toda una nación”.

Asimismo, señaló que el Gobierno debe de “activar todos los mecanismos de defensa” cuando se presenta una denuncia de un caso de violación a un menor, con el objetivo de que se sancione de inmediato al agresor y se le brinde la ayuda necesaria a la familia, y la víctima “en 24 o 48 horas”. En esa línea, indicó que el Gobierno debe de trabajar en implementar dicha medida, debido a que “será más eficaz que el proyecto de castración química”.

“Cuando ocurren casos muy graves cuando se toca a una niña, violación a una menor se debe hacer el uso del principio del interés superior del niño, se deben activar todos los mecanismos de defensa del Estado. Poner en pausa los procesos judiciales, penales para que en 24 o 48 horas se solucionen los casos. Esta medida será más eficaz que el proyecto de castración química”, declaró en Exitosa.

Asimismo, indicó que, en la actualidad, enfrenta procesos judiciales con el Estado, debido a que “la indiferencia” de las autoridades al caso de su pequeña fallecida, que fue captada por el agresor César Alva Mendoza luego de asistir a un taller de verano en la comisaría de Canto Rey. Como se recuerda, el cuerpo de la menor fue encontrado calcinado.

“Eso es lo que indigna, la indiferencia del Estado. Yo me encuentro enfrentando procesos judiciales con el Estado, incluso he denunciado ante Indecopi, al frente tiene como 10 abogados. En cambio, yo solo estoy luchando cuando en primera instancia me dieron la razón, ellos apelaron y actualmente me han dado la razón, pero todo ha quedado en espera”, manifestó.

Asimismo, indicó que la denuncia que realizó “es un tema de dignidad”, debido a que la familia de la víctima espera que se haga justicia y que el Estado les brinde protección y los ayude a tratar de superar este lamentable hecho.

“Yo emplazo al presidente, al ministro Aníbal Torres a que me escuche”, indicó.

