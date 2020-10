Padre de la niña fallecida por difteria exige más explicaciones

Esta mañana, luego de que la familia de la menor fallecida por difteria pasara por diversos análisis, se confirmó que Liner Agustín Rojas, padre de la niña que murió producto de un paro cardíaco, ha dado positivo a la enfermedad y su esposa se encuentra en la misma situación.







Además, se ha mencionado que la hermana de la niña que presentaba los mismos síntomas pero que finalmente luego de pasar los análisis ha dado negativo.

“Mi hija ahora está para trasladar, yo también estoy diagnosticado con la difteria pero no presento síntomas, estoy llevando tratamientos. Mi hija de dos años está bien. Me dijeron que le dieron medicina de Colombia por esa causa su corazón ya no aguantaba. Me dieron pastillas para mi esposa también. Quiero sacar a mi hija para llevarla a sepultarla”, expresó Liner Agustín, padre de la menor fallecida.





Por otro lado, el progenitor indicó que los especialistas le confirmaron que al darle la medicina a su hija con difteria, esta tendría altas probabilidades para sanar, pero el desenlace fue distinto.

“Antes de ponerle la medicina me dijeron que era alta la probabilidad que sanaría. Mi niña no presentaba problemas cardíacos, ella estaba sana antes de la enfermedad. El certificado menciona que falleció por difteria nada más”, indicó Agustín Rojas.

Hasta el momento el hospital Dos de Mayo no ha brindado un comunicado a los medios, el padre insiste en que las causas que llevaron a la muerte a su hija sería la aplicación de esta dosis antitoxina diftérica dos horas antes de su fallecimiento.

Además, comentó que su hija se encontraba estable, estaba bien, lamentablemente todo dio un giro inesperado y esta es la situación en la que se encuentran los padres de la menor.

