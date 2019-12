Padre de Jéssica Tejeda sobre ministra de Justicia: “Me indigna profundamente su indiferencia”

Fernando Tejeda, padre de la víctima de feminicidio Jéssica Tejeda Huayanay, expresó su indignación por las declaraciones de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, quien evitó pronunciarse sobre la muerte de su hija porque estaba “en Navidad”.

En declaraciones a Exitosa, lamentó que la ministra Revilla se haya mostrado indiferente ante el dolor que está pasando su familia.

“Esto indigna profundamente. Yo quisiera que le pase lo mismo que a mí, pero no le desearía que sienta el dolor que toda mi familia sentimos (…) Me indigna lo que dijo la ministra, es indiferente, no tiene corazón. Qué ser humano puede ser indiferente de esa manera. Esto es muy doloroso para mí y para todos mis seres queridos”, manifestó entre lágrimas.

Cabe indicar que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Juan Huaripata Rosales, quien es investigado por los delitos de feminicidio, homicidio agravado y parricidio.

Durante la audiencia, Huaripata Rosales negó haber mantenido un vínculo amoroso con Jéssica Tejeda Huayanay, madre de cuatro niños (dos de ellos hijos del asesino). Los deudos de la mujer presumen que busca reducir su pena por feminicidio.

Precisamente, ayer fueron enterrados los restos de la pequeña de 2 años que no resistió y murió el último martes, dos días después que los otros tres integrantes de su familia. Su cuerpo yace al lado de su hermanita de 3 meses en el cementerio Presbítero Maestro, en Barrios Altos. Las demás víctimas fueron enterradas en el cementerio El Ángel.