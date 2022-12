Padre de familia pierde su casa y un auto alquilado tras explosión en local clandestino de pirotécnicos en Ventanilla

Luis Miguel Carreño, un joven padre de familia, perdió la madrugada del 28 de diciembre la casa en donde vivía con su esposa e hijos, así como el auto que alquilaba para hacer servicio de taxi. Esto luego que se produjera un incendio y una fuerte explosión en un local clandestino de pirotécnicos en Ventanilla.

“Ahorita no cuento con un trabajo, no cuento con nada. El vehículo que me alquilaban para hacer taxi está totalmente destruido. Producto de la explosión, se reventaron las puertas, las ventanas, los vidrios de adelante y atrás. No hay parabrisas. El motor sí vale, pero hay que pintar totalmente el auto de nuevo”, lamentó en diálogo con Exitosa.

Luis Miguel se encuentra desesperado, pues ahora debe devolver el carro en buenas condiciones y recuperar su vivienda. Sumado a ello, debe juntar dinero para atender a sus pequeños, que han quedado con heridas y cortes tras el incendio.

“Yo como sea voy a tratar de hacer una pollada, colecta o algo para recuperar ese vehículo y seguir trabajando. Me he quemado las piernas y la espalda. Mi hijo dormía al costado mío, cuando fui a rescatar a mi otro pequeño, el mayor me dijo que no lo dejara porque estaba sangrando. Yo no lo dejé solo, los saqué a los dos como sea, cargándolos y arrastrándome. Ellos están bien, pero tienen cortes en la cabeza y en la frente”, dijo con voz entrecortada.

El padre de familia señaló que, por el momento, está viviendo en una carpa con su familia, Sin embargo, el calor está haciendo que las heridas de sus hijos se agraven. Por ese motivo, hizo un llamado a la población y a las autoridades locales para que lo apoyen con su caso.

“Por favor, ayúdennos con una casita prefabricada, la carpa quema mucho. Las heridas de mi hijo están sudando. Por favor, que nos vengan a ayudar”, sostuvo. Asimismo, solicitó la presencia de personal especializado, debido a que hay restos de pólvora en toda la zona afectada, que se extiende en al menos tres manzanas a la redonda.

¿Cómo puedo ayudar?

Para apoyar a Luis Miguel Carreño y su familia, pueden contactarlo a su número personal: 919 616 870 ¡Toda ayuda es bienvenida!

