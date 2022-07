Padre de Bryan Pintado sobre Cavero: Es una lástima que siendo tan joven, se preste para estos blindajes

En diálogo con Exitosa, Óscar Pintado, padre de Bryan Pintado, joven que fue asesinado durante las protestas de noviembre del 2020, cuestionó al congresista Alejandro Cavero, luego de que este presentara el informe que sirvió para que la Comisión Permanente archive la denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama y exministros, por las muertes y heridos durante las manifestaciones de hace dos años.

“A Alejandro Cavero quiero decirle que mi familia y la de Inti Sotelo no necesitamos su solidaridad. Que aprenda a ser varón, y a no tirar la piedra y esconder la mano. Venimos exigiendo el acceso a la justicia, pero él se hizo pasar por defensor legal, perito, etc. Nosotros podemos desmentir sus argumentos […] Es una lástima que siendo tan joven, se preste para estos blindajes”, señaló Óscar Pintado.

El padre de Bryan también confirmó que acudirán a instancias internacionales, tras archivarse la denuncia constitucional. “Hemos tenido reuniones con nuestros representantes legales y queremos unir fuerzas (con la familia de Inti Sotelo y los heridos durante esas marchas) para llevar el caso a instancias internacionales […] Ojalá podamos ser una sola fuerza contra este blindaje. Estamos seguros que estas instancias nos darán la razón”, señaló.

-“Silvana Robles ya dijo que íbamos a ir a instancias internacionales y Alejandro Cavero lo tomó como una amenaza. Ese es nuestro derecho, si en nuestro país no obtenemos justicia, se dedican a blindar, no nos queda otra que acudir a instancias internacionales […] Pedimos que las investigaciones continúen”, precisó.

CAVERO SEÑALA ESTAR “TRANQUILO CON SU CONCIENCIA”

A través de sus redes sociales, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) defendió el informe que presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el cual fue acogido por la Comisión Permanente y que, finalmente, permitió que se archivara la acusación constitucional contra Manuel Merino y otros, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las movilizaciones de noviembre del 2020.

En esa línea, el congresista respondió a quienes lo cuestionan e indicó que él se encuentra con la conciencia tranquila. Además, señaló que la izquierda buscaba “culpar sin pruebas”, puesto que no les interesaba encontrar a los verdaderos responsables de las muertes en las marchas del 2020.

“La izquierda buscó acusar por homicidio a tres personas sin pruebas, y así consolidar su verdadero blindaje: no encontrar a quienes realmente dispararon contra Inti y Bryan. Hoy el Congreso desestimó su consigna política. He sido objetivo y estoy tranquilo con mi conciencia”, precisó Cavero en su cuenta de Twitter.

