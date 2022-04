Padre de bebé asesinado en San Martín pide que los culpables paguen con “todo el peso de la ley”

En Exitosa, el ministro de Justicia, Félix Chero, se comunicó con el padre del menor de un año y ocho meses que fue asesinado y cuyo cadáver fue encontrado en la acequia de un fundo del distrito del Porvenir Pelejo en San Martín. El funcionario indicó que el Gobierno le brinda “todo su apoyo” ante los hechos lamentables que involucra a un menor y que están siendo investigados por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Todo nuestro apoyo como se viene dando a la familia de la niña de Chiclayo. La ministra de la mujer está en la zona, nuestra solidaridad, nuestra condolencias”, indicó el ministro Chero.

Ante ello, el padre del pequeño fallecido indicó que la ministra de la mujer, Diana Miloslavic, estuvo presente en la Dirincri y en la morgue, tras las diligencias sobre la entrega del cuerpo del menor. Asimismo, se mostró agradecido con el Gobierno y pidió al titular de la cartera de Justicia que los culpables de la muerte de su hijo se les sancione “con todo el peso de la ley”.

“Ayer estuve con ella. Me ofreció su apoyo. Estoy profundamente agradecido. Ella ha estado en la Dirincri en la morgue, hasta que el cuerpo de mi hijo ha sido entregado. Ella me ha estado acompañando. Señor ministro le pido que me ayude con el caso. Que los culpables paguen con todo el peso de la ley. Es indignante. Como padre me siento mal”, manifestó.

Por su parte, el ministro Chero indicó que tanto la funcionaria Miloslavic como el equipo de defensa pública del Ministerio de Justicia se encuentra en San Martín para dialogar con la familia sobre la muerte del menor y corroborar si se están realizando las indagaciones sobre el caso.

“La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está desde el primer momento monitoreando y haciendo seguimiento a este tema. También el equipo de la defensa pública del Ministerio de Justicia. Inmediatamente se han puesto en comunicación para poder ayudarlos en este tema”, declaró.

