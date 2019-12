Paco Castillo califica de “miserable” a Benique por filtrar audios con Alberto Fujimori

Es y morirá político. William Paco Castillo, exabogado de Alberto Fujimori, lanzó fuerte calificativos contra Crisóstomo Benique, excandidato al Congreso por Fuerza Popular, quien habría sido el responsable de la filtración de audios donde sostiene una conversación telefónica con Fujimori y conversan sobre su inclusión en la lista de candidatos por Puno del partido naranja. Luego de ello, lo visitó en dos oportunidades en el penal de Diroes, en el fundo Barbadillo, distrito de Ate.

“Yo lo que percibo (en el audio) es la verdadera careta de un miserable, es un miserable que el hizo la publicación del audio dado en intimidad. Gracias a Dios a este sujeto lo han excluido del ente electoral (de la carrera electoral)… Yo lo que veo es a un seudo político que por tener unos minutos de fama porque nadie lo conoce, sale y difunde un audio íntimo, este hombre creo que está sepultado políticamente”, dijo en diálogo con Pedro Paredes, en Exitosa.

Recordemos que, durante la noche del jueves se reveló un audio donde se demuestra que el ex presidente Alberto Fujimori participó directamente en la organización de las listas de candidatos de Fuerza Popular para las próximas elecciones congresales que se llevará a cabo el domingo 26 de enero de 2020.

En el audio se puede escuchar la conversación entre el ex presidente y Crisóstomo Benique, aspirante al Congreso por la región Puno, en donde le señala que todo ya está solucionado, que no se preocupe y que irá con el número 4 por Fuerza Popular. Luego de ello pactan una reunión que finalmente se llegó a concretar en la Diroes, donde se encuentra recluido el ex mandatario. Según lo manifestado por Benique, terminó visitándolo dos veces en el penal.

En este sentido, William Paco Castillo señaló que Alberto Fujimori tiene derecho a seguir brindado asesorías políticas: “no hay que dejarse confundir, aquí no hay una designación, hemos oído el audio y en ningún momento Alberto Fujimori le dice: yo te he designado, él sí está aconsejando… Alberto Fujimori es un político, el más grande político de este país y morirá político, qué bueno que siga esa mente no afectada porque una mente lúcida es necesaria para todas las nuevas generaciones que nacen de este país. Es bueno verlo con esa lucidez dando consejos en materia políticamente”.