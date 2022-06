Pacientes con tratamiento de hemodiálisis exigen apoyo de autoridades

Familiares y pacientes del centro Nefrológico Santa Lucía exigen a las autoridades de FISAL (Fondo Intangible Solidario de Salud) que suspendan el traslado de atención pues afectaría gravemente a la salud de los 45 paciente que se vienen realizando sus diálisis en este centro ubicado en el Distrito de Trujillo.

Según los pacientes de la tercera edad indicaron que por sus condiciones de discapacidad y falta de recursos económicos no aceptan su traslado a otro establecimiento ya que muchos de ellos vienen de los diferentes distritos de la provincia de Trujillo y es más accesible atenderse en este centro, asimismo indicaron que el cambio de lugar retrasaría en su recuperación de Salud puesto que el personal Técnico de la Clínica Santa Lucía conoce el caso de cada uno de los pacientes.

“Yo vengo del Distrito de El Porvenir señorita, barrio seis, y desde allá tengo que venir a realizarme mi diálisis en la clínica Santa Lucía tres veces por semana, que nos atienden muy bien sin embargo, hace algunos días nos informaron que nos van a reubicar a otro establecimiento y que podría ser por Chocope, no es justo señorita de dónde voy a sacar el dinero para mis pasajes, no tenemos por eso no nos queremos mover de aquí y no lo vamos a hacer” señaló el señor Chávez paciente de la Clínica Santa Lucía.

Por otro lado, la representante de administración del Centro FISAL el convenio que sostenían con FISAL ha terminado el 8 de julio del presente año y para revertir la licitación todo dependería de FISAL que se ubica en la capital de Lima.

Por su parte el Defensor del Pueblo José Luis Agüero Lobatón menciona que ya se puso en contacto con la Defensoría en Lima y se puedan llegar a acuerdos para que continúen con la atención Clínica Santa Lucía donde se vienen atendiendo los 45 pacientes.

