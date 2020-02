Pacheco se gana elogios en Brasil

La noche del martes 12 de febrero será inolvidable para Fernando Pacheco. El delantero ingresó cuando su equipo, Fluminense, perdía 2-0 nada menos que ante Flamengo en el Campeonato Carioca y le cambió la cara por completo. A eso se agrega que la prensa brasileña lo llenó de elogios.

“¿Qué hizo que el ‘Tricolor’ reaccionara tan bien? En su mayor parte, Fernando Pacheco es la respuesta. El peruano, apodado ‘Mpaché’, ingresó al campo a los 11 minutos de la segunda etapa en el lugar de Wellington Silva y prendió fuego al clásico”, publicó la web Globoesporte.

“Pero el equilibrio del atacante fue más que positivo. No pareció que solo tiene 20 años, jugando su primer ‘Fla-Flu’ en un Maracaná completo. Se encogió de hombros ante la presión en el campo”, agregó el medio.

El diario Lance, por su parte, indicó: “Pacheco entró e incendió el juego, conteniendo los avances de Filipe Luis. Llegó, incluso, a hacer el gol que le daría el empate al ‘Tricolor’, pero estaba en fuera de juego”.

Pese a los buenos comentarios, Pacheco no se mareó y respondió con madurez: “Para mi carrera fue importante jugar un clásico en Brasil. Las cosas se me dieron de buena manera. Pude dar una asistencia, participé mucho en el juego, hice un gol en el que lamentablemente estaba adelantado y no me cobraron un penal que sí fue. Son cosas del fútbol y uno tiene que aprender a vivir con eso. Lo tomo con bastante tranquilidad, esto recién empieza. Espero que todo siga de la mejor manera”, expresó el ex Sporting Cristal.

“DEBE SER TITULAR”

No solo los medios felicitaron a Pacheco por su buena actuación ante Flamengo, sino que también los hinchas pidieron al técnico Odair Hellmann, en las redes sociales, que el peruano sea titular. “Entró haciendo un juego hermoso”, “gracias”, “estuvo excelente”, fueron algunos de los calificativos que se ganó el futbolista.