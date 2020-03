Pablo Bengoechea se despidió de Alianza Lima y dejó mensaje a jugadores

Su alejamiento de Alianza ya se había conocido el domingo, pero faltaba escuchar las palabras de despedida. A Pablo Bengochea se le vio diferente al entrar a la sala de conferencias en el estadio de Matute. Se le notaba muy dolido.

“No tengo fuerzas para mirar a la cara. Siento vergüenza de lo que hemos hecho este año, no logré convencer al plantel de lo que quería. Estoy tan agradecido con Alianza, que no me siento con fuerzas de darle lo que se merece”, dijo el ahora extécnico íntimo.

El uruguayo también se dio tiempo para explicar cómo llegó a dar un paso al costado. “Esta decisión no fue tomada de un día para otro, ya lo venía pensando y el sábado se lo comuniqué a los jugadores. Al final decidí acompañarlos el domingo en el clásico”, señaló.

Muchos señalan a Jean Deza (ayer volvió a salir en un ampay) como uno de los responsables de su salida, pero Bengochea, fiel a su estilo, no quiso culpar a nadie. “Nunca hablaré mal de un futbolista, ellos saben lo que pienso. Alianza tiene que despertar y yo no pude despertarlos. Le dije a la dirigencia que espero que llegue un entrenador que logre eso”, afirmó.

Al final manifestó que podría volver a dirigir en el fútbol peruano, pero nunca a la ‘U’, el clásico rival de Alianza.