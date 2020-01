Pablo Bengoechea lanzó dura advertencia a sus jugadores

La disciplina no se negocia y Pablo Bengoechea lo tiene bien claro. Por ello, este domingo, a su llegada a Lima para iniciar los trabajos con Alianza Lima, el estratega charrúa no tuvo problemas en lanzar una advertencia para sus dirigidos.

“Los jugadores son buenos por lo que rinden en la cancha y no me queda ninguna duda que aquel que hace algo malo, queda afuera. O sea no hay que hacer nada que pueda perjudicar ni a la institución, ni al grupo. Esto es simple: quien haga algo diferente a ser un buen profesional, queda afuera solo, nadie lo saca”, indicó el técnico blanquiazul.

Por otro lado, Bengoechea afirmó que dependerá mucho del poder económico del club para reforzar algunas líneas del equipo. En principio, se buscará reemplazar la salida de Pedro Gallese, con un arquero del medio local. “Alianza está haciendo gestiones por algunos futbolistas que nosotros le hemos solicitado al club y ojalá puedan llegar”.

Por último, el estratega uruguayo dio su parecer ante la posible llegada de Carlos Zambrano, quien cada vez suena más cerca a tienda íntima. “Siempre hablo con él, lo conozco desde hace muchos años y me intereso por el bienestar de los futbolistas; además, siempre digo que todos los jugadores de la Selección peruana son bienvenidos en Alianza Lima”.