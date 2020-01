Pablo Bengoechea habló claro y directo sobre su Alianza

La derrota ante Millonarios de Colombia ha servido para que el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, saque importantes conclusiones sobre en qué aspectos debe mejorar antes del inicio de la Liga 1 y de la Copa Libertadores. Aunque el estratega dijo que se quedó conforme con el rendimiento de su equipo, pero consideró que tras el gol blanquiazul cometieron errores.

“Quisimos jugar fútbol show y eso se hace en un partido de solteros contra casados. El gol no nos sentó bien, nos agrandamos mal, por suerte nos pasó en el partido de presentación. Tenemos que jugar lindo, bien, pero eficaz. Al fútbol se juega para ganar siempre no para dar espectáculo. Si podemos dar espectáculo bien pero ganando, espectáculo perdiendo no me gusta”, afirmó el DT.

Asimismo, el estratega charrúa señaló: “Esperemos que esos 15 minutos iniciales duren 90, no termina el partido cuando hacemos un gol. Faltaban 75 minutos, recién iniciaba el partido pero también hemos tenido poco tiempo para charlar”.

Bengoechea agregó: “Creo que el primer tiempo si bien el rival tuvo la pelota creó pocas ocasiones del gol, nosotros tuvimos alguna clara que no convertimos. Para partido de presentación me parece que tuvo ritmo, se jugó con fortaleza física, en el segundo tiempo cambia el partido por la cantidad de cambios”.

Finalmente Bengoechea dijo: “Estoy conforme con lo que vi, creo que vamos por buen camino, obvio que no estoy conforme con el resultado pero esto es solo el comienzo”, aseguró.

Butrón: “Quevedo está mal aconsejado”

Leao Butrón habló sobre el actual momento de Kevin Quevedo, quien sigue sin equipo: “No sé quién estará aconsejándolo. Es un buen jugador y gran persona, pero está en crecimiento y no lo están manejando bien. Que haya salido de la Sub-23 indica que algo no está bien. Eso es claro. Él y los que están al lado de él deben saber qué cosa no está bien”, señaló.