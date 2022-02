Barreto: La OTAN no tiene razón para intervenir porque Ucrania no es miembro

En diálogo con Exitosa te Escucha, el Historiador e Internacionalista de la PUCP, Norberto Barreto, explicó detalles poco conocidos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, explicando el origen cronológico y los sucesos que podrían devenir en el mundo a raíz de dicho enfrentameinto.





“Este conflicto es muy antiguo, viene desde el imperio zarista, luego de la revolución rusa. Se desarrolla en la época de Stalin cuando los bolcheviques matan 3 o 4millones de ucranianos de hambre. Posteriormente en la segunda guerra mundial los ucranianos se dividen entre quienes apoyan a la Unión Soviética y quienes apoyan a los nazis (…) recrudece en el 2014 a consecuencia de una revolución en la llamada Rusia Popular”, señaló el catedrático.

Asimismo, indicó que Ucrania intentó en más de una ocasión ingresar a la Otan pero no se dio y Vladimir Putin está aprovechando dicha situación. “La OTAN no tiene razón para intervenir porque Ucrania no es miembro de la OTAN, es un conflicto entre Rusia y Ucrania (…) es injusto y abusivo”, agregó.





El reconocido historiador no dudó en señalar que si más países se ven perjudicados, el enfrenamiento puede culminar en un conflicto nuclear, donde se vería perjudicado todo el planeta, sin embargo, dada esta situación cree que Putin “solo puede ser detenido a la fuerza”.

“Mientras Putin no ataque un país de la OTAN, la OTAN no va a responder (…) nadie le ha ofrecido a Ucrania apoyo militar a lo mucho le han dado apoyo logístico, ni EEUU, ni otros países irán a la guerra por Ucrania, a menos que Rusia cruce la línea y entre a algún país de la OTAN y su respuesta o la de EE.UU. puede ser contundente” finalizó Barreto.

