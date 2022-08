OSCE anula proceso de Autodema para la compra de seguros por S/ 4 millones

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) declaró la nulidad del concurso público N° 2-2022 de Autodema para la contratación del servicio de “Seguros para la infraestructura hidráulica mayor del proyecto especial Majes Siguas por un monto de S/ 4 millones 990 mil”.

La entidad agraria realizó el proceso entre febrero y mayo declarando como ganador de la buena pro a La Positiva Seguros y Reaseguros por un monto de S/ 4 millones 846 mil y descalificó a Rímac Seguros y Reaseguros.

Esta última fue descalificada argumentando que en las bases se requirió un ejecutivo de siniestros con una experiencia no menor de cinco años en la atención de siniestros de seguros generales, pero la empresa presentó una ejecutiva de análisis de coberturas vehiculares.

Sin embargo, esta última empresa de seguros decidió impugnar el resultado del proceso argumentando que si bien el nombre del cargo no coincide literalmente con lo previsto en las bases la denominación de ejecutiva de análisis de coberturas vehiculares, no significa que no tenga experiencia en seguros de siniestros.

Asimismo, apuntó que la empresa ganadora propuso como personal clave a alguien cuya constancia de trabajo no permitía determinar su experiencia en seguros generales.

Tras revisar el caso, el OSCE concluyó que no se han establecido reglas claras en las bases, ya que, no se precisó cuáles eran aquellos trabajos o prestaciones para el personal clave propiciando confusión y conflictos entre los postores.

Determinó retrotraer el proceso hasta la convocatoria, previa reformulación de las bases.