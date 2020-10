Óscar Vásquez: “Mi detención es una persecución política para dañar la imagen de Vizcarra”

Este jueves, el exasesor de Comunicaciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, Óscar Vásquez, examinó que su inclusión en la detención preliminar del caso Richard Swing es parte de “una persecución política” que tiene como fin afectar “la imagen” del mandatario.



“Esta inclusión a último momento de mi persona en esta detención, a mi juicio arbitraria, no es más que una persecución política para dañar la imagen del presidente Martín Vizcarra”, comentó en su intervención en la audiencia de apelación por la detención referida.

“He dado mi declaración indagatoria en estos 6 días y no conozco a ningún funcionario del Ministerio de Cultura ni a ninguno de los funcionarios de este Gobierno porque mi función es estrictamente periodística. Era el coordinador de prensa y comunicaciones, es más, no tengo ni secretaria, no tengo personal a mi cargo”, indicó.

También puedes leer: Caso ‘Swing’ | Lenin Checco: “La población tiene derecho a saber la verdad”

El último viernes 2 de octubre, Vásquez fue parte de los nueve detenidos a pedido del Ministerio Público por un plazo de siete días, pues se consideró que había peligro procesal y de fuga por todos los implicados, debido a las presuntas irregularidades realizadas en los contratos de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

La Fiscalía considera que en el caso del exasesor de Comunicaciones, los audios y testimonios de aspirantes a colaboración eficaz han explicado que Vásquez mantuvo una reunión con Richard Swing.

Ante esta versión, Vásquez señaló que “jamás” se reunió con Richard Cisneros y refutó la demora en su detención a pesar de que fijo la dirección de su domicilio en Barranco. Por otro lado lamentó, que se indique que rehuyó a la acción de la justicia el viernes 2 de octubre pasado.

“Se me está sindicando por una supuesta reunión que nunca tuve y que justamente en ese audio se dice, claramente, que jamás me he reunido con el señor Cisneros. Jamás. Todos los presentes en ese audio se quedan callados, ninguno me refuta, queda plenamente establecido que no tuve contacto alguno”, expresó.

También te puede interesar