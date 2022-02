Óscar Valdés: “La Asamblea Constituyente no es para arreglar el país, sino para que ellos se queden en el poder”

El exministro del Interior y expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, se refirió a la designación del nuevo Gabinete Ministerial presidido por Héctor Valer y a sus declaraciones sobre la Asamblea Constituyente.





En diálogo con el programa Exitosa te escucha, Valdés aseguró que en sus seis meses de gobierno el jefe de Estado ha demostrado que carece de efectividad, y ello se demuestra en los tres gabinetes que ha designado.





Asimismo, precisó que el mandatario “está provocando” al Congreso de la República con los cambios de gabinete con el fin de no obtener el voto de confianza y así cerrar el Parlamento. Esto significaría la instauración de la Asamblea Constituyente.

“No esperábamos más del presidente de la República. No le podemos pedir peras al olmo. Se ha demostrado en estos seis meses que el presidente y su partido (Perú Libre) no tienen cómo llevar al frente al país y mucho menos conformar un gabinete”, declaró.

“El presidente está provocando al Congreso para cumplir con otro de sus objetivos que es la de cerrar el Congreso para ir a una Asamblea Constituyente. Mucha gente menosprecia al presidente, lo subvalora, no es así, él está cumpliendo su tarea al pie de la letra”, agregó.

En relación a la reforma de la Constitución Política, Óscar Valdés consideró que “no es el mejor momento” para redactar una nueva Carta Magna. “Cuando el Perú hizo la Constitución de 1993 se hizo un candado para que no hayan personajes que salgan con referéndums y Asambleas Constituyentes”, dijo.

“Cuando se les pregunta a ellos qué quieren cambiar de la Constitución no saben, no la han leído […] La Asamblea Constituyente no es para arreglar el país, sino para que ellos se quedan en el poder. Quieren quedarse con el socialismo del siglo XXI”, sentenció.

