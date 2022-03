Óscar Valdés: “El Congreso no ha obstaculizado la labor del Ejecutivo”

En entrevista con Exitosa, el expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, se pronunció acerca del mensaje que brindó el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, ante el pleno del Congreso este martes 15 de marzo. El exfuncionario indicó que el mandatario tiene la facultad de acudir al Parlamento para exponer las medidas que ha implementado durante los primeros meses de su gestión y las estrategias que planea impulsar.

Asimismo, espero que el presidente Castillo aclare “de manera precisa y detallada” los diversos actos irregulares que fueron denunciados por la empresaria Karelim López ante la Fiscalía.

“Es una facultad del presidente la constitución lo faculta que lo puede hacer en el momento que él estime conveniente darle a conocer a toda la población cómo está el país y que es lo que se está haciendo, y que es lo que se hará. Es una prerrogativa del presidente. Todos esperábamos que el presidente aclare todos los actos sucedidos en su Gobierno y que hubiera sido saludable que el presidente lo haga, pero de manera precisa, detallada”, declaró el exprimer ministro.

Además, consideró que el mandatario al promover el consenso entre los diferentes poderes del Estado fue “pertinente” y señaló que el Congreso de la República no ha obstaculizado el trabajo del Ejecutivo, debido a que brindó la confianza a cuatro Gabinetes Ministeriales nombrados por el presidente Castillo.

“El mensaje al congreso de trabajar juntos y hacer un consenso siempre es pertinente. El Congreso no ha obstaculizado la labor del Ejecutivo (…) No estoy defendiendo al Congreso porque no hace su tarea, pero creo que en esto no hay que calificar al Congreso de obstruccionista”, manifestó.

En otro momento, el legislador Valdés se refirió acerca de la moción de vacancia presidencial, presentada por Renovación Popular. “Yo tengo serias dudas de que se pueda dar la vacancia, va a ser muy difícil salvo de que haya un acontecimiento en flagrancia que lleve a los congresistas a definir su voto”, sostuvo.

