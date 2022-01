Minista Ortiz: “El Perú es la escuela de todos”

La ministra de Cultura, Gisella Ortiz, salió en defensa del presidente Pedro Castillo, luego de que este recibiera sendas críticas por su reciente entrevista con CNN en español. La titular del Mincul precisó que -tal y como lo dijo el jefe de Estado- el Perú es una escuela de todos puesto que los ciudadanos aprendíamos a ser ciudadanos en este país.





“El Perú es la escuela de todos, todos aprendemos a ser ciudadanos en este país, que es nuestra escuela. Todos aprendemos, no estamos hablando de ensayos, eso es peligroso porque cualquiera no puede venir a hacer una prueba-error, debemos asumir nuestras funciones y las gestiones, pero no es denigrante, yo estoy orgullosa de este aprendizaje”, indicó Ortiz a los medios de comunicación.

Como se conoce, tal y como lo dijo en Exitosa, el jefe de Estado indicó -en diálogo con CNN en español- que no había sido preparado para ser presidente de la Nación y señaló que continuará aprendiendo mientras dura su gobierno.





“[‘El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente’] Lo va a seguir siendo. Para mí la escuela es hacer las cosas bien, corregir las cosas que están mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Aparte que la conozco, esta también es una forma de contribuir con el Perú, al mundo y América Latina. […] Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso”, respondió el mandatario al periodista Fernando del Rincón.

Tras ellos, diversos legisladores de las bancadas de oposición como Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País arremetieron contra Castillo Terrones.

