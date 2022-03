Ortiz: “Castillo no debe tener miedo al fujimorismo, es necesario que los enfrente políticamente”

En entrevista con Exitosa, la exministra de Cultura y hermana de uno de los desaparecidos de La Cantuta, Gisela Ortiz, dijo que espera que el presidente Pedro Castillo enfrente al fujimorismo políticamente desde el Congreso, a nivel social y a nivel comunicativo. Además, que, como Estado, como gobierno, debe ser fuerte y contundente con respecto a la lucha contra la impunidad.

■ ¿Qué significado tiene el hecho de que Pedro Castillo les haya abierto las puertas de Palacio de Gobierno?

Hemos conversado cerca de hora y media, donde hemos contado nuestros testimonios de todo lo que hemos vivido alrededor de estos 30 años. Es valioso para los familiares que por primera vez hemos sido recibidos en Palacio de Gobierno. Es un gran gesto político. Es la primera vez, después de 30 años, que somos recibidos por un presidente.

■ ¿Se quedan solo con el “gesto político”?

No, ahora como Ejecutivo le compete tomar las decisiones que le toca adoptar, pues es el Estado peruano que tiene que responder por sus acciones frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de este fallo ilegal. Esperamos que evalúen qué es lo que van a hacer y lo compartan públicamente. Como gesto es fundamental e importante, y lo agradecemos, ahora del gesto hay que pasar a la acción.

■ Entonces, no les ha ofrecido nada concreto…

El presidente ya conoce nuestras historias, conoce el camino de la impunidad. Sé que se están reuniendo con el premier, con el Canciller, ministro de Justicia y sus asesores legales, y están evaluando, pero más detalles no conocemos. El presidente nos ha expresado la solidaridad con las víctimas y su indignación por el fallo.

“MÁS FUERTE Y CONTUNDENTE”

■ ¿Qué esperan, entonces, ustedes, a partir de esta reunión?

Es importante que el gobierno rechace el fallo del Tribunal y que digan que aquí ellos van a hacer los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la justicia de los familiares. En el caso Cantuta tenemos juicios pendientes que no inician por varias razones, hay varios acusados del grupo Colina que están con orden de captura y nadie los busca.

Hay reparaciones civiles que no se cumplen y búsqueda de personas desaparecidas que están pendientes. Estamos casi medio siglo con esto, son duelos que no terminan.

■ Usted dice que, en privado, el presidente se ha indignado con el fallo, pero en público se muestra tibio, no es contundente.

Es cierto, el mensaje que se tiene que dar como Estado, como gobierno, debe ser fuerte y contundente con especto a la lucha contra la impunidad. Lo que sí, más allá del discurso, nos gustaría que tengamos un gobierno y un Estado en su conjunto coherente para garantizar derechos. Lo otro tiene que ver con estilos, de cómo se dicen las cosas, pero más allá de lo que se diga, lo importante es qué se hace.

Acá hay varios actores que algo más podrían hacer. La cosa es atreverse y no tenerle miedo al fujimorismo y a venganzas que ellos siempre utilizan.

■ ¿Pedro Castillo le tiene miedo al fujimorismo?

Pedro Castillo no le debe tener miedo al fujimorismo. Espero que no le tenga miedo. Es por eso que es necesario que se los enfrente políticamente desde el Congreso, a nivel social y a nivel comunicativo. Toda esa narrativa que el fujimorismo ha construido que son los salvadores del Perú, los que acabaron con el terrorismo, la única opción política, es algo que se puede desbaratar desde el propio ejercicio de un buen gobierno.

■ ¿Cree en la teoría que detrás del indulto habría una especie de negociación con la vacancia presidencial?

No lo creo. Lo que sí creo es que la amenaza de la vacancia termina por debilitar al gobierno porque va a tener que estar siempre cuidándose de todo. Lo concreto es que en el Congreso no hay los votos suficientes para la vacancia. Lo que sí espero que no se vaya a pensar en negociar con el fujimorismo. No se puede negociar con el enemigo

“A LOS FUJIMORI NO HAY QUE CREERLES NADA”

■ ¿Es suficiente que Keiko Fujimori salga a decir que su padre no se irá del país?

A los Fujimori no hay que creerles nada. Ellos han hecho de la política lo peor de nuestro país, en el sentido de la negociación, de la delincuencia y de toda la criminalidad, con la cual se han movido. Antes Keiko dijo que ningún Fujimori iba a postular y allí la tenemos a ella postulando. Su opinión no tiene credibilidad.

■ Entonces, su palabra no es suficiente…

Y allí hablamos de las obligaciones que tiene el Ejecutivo. Por un lado, es la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por otro lado, es lo que el Ministerio del Interior tiene que garantizar. Fujimori aún tiene casos pendientes que afrontar. Los fiscales deben ordenar impedimento de salida del país por esos casos.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES