Orgullo peruano: Gladys Tejeda clasificó a Tokio 2020

El Perú tuvo un despertar distinto. El desayuno dominguero fue dulce. La atleta nacional Gladys Tejeda quedó sexta en la Maratón de Sevilla y logró lo que tanto soñaba: clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El tiempo de 2 horas, 27 minutos y 27 segundos fue suficiente para superar la marca mínima (2 horas, 29 minutos y 30 segundos) que necesitaba para asegurar su presencia en el torneo más importante del deporte mundial.

“Fue una competencia bastante dura, vimos una cantidad de mujeres kenianas, quienes hacen que la competencia sea fuerte. Me siento muy contenta, quiero agradecer a todo el pueblo peruano por brindarme su confianza y sus muestras de cariño. Me han estado dando mucha fuerza en los días anteriores y ahora también. No los quiero defraudar. Estoy muy feliz por haber logrado esta clasificación y haber mejorado mi tiempo personal”, señaló la peruana, quien superó la marca panamericana establecida por ella misma (2 horas, 30 minutos y 55 segundos).

Para participar en esta prueba, en la que corrieron 13,700 participantes, la peruana se preparó varias semanas en la ciudad colombiana de Boyacá. Otro dato resaltante es que se quedó a 19 segundos de romper el récord sudamericano.

Tejeda, quien curiosamente ayer usó zapatillas de diferente talla y color, se convierte en el décimo sexta deportista peruano que clasifica a Tokio. Además, será su tercera participación en unos Juegos Olímpicos. Antes ya estuvo en Londres 2012 y Río 2016.