Opiniones divididas por el cambio de gabinete anunciado por Castillo

La posibilidad de que en los próximos días el presidente Pedro Castillo vuelva a cambiar de gabinete ministerial, tal como lo anunció el cardenal Pedro Barreto, empieza a generar opiniones divididas en el Congreso, pero sobre todo dudas con respecto a que esta vez todo sería distinto.

Para el congresista por Fuerza Popular, César Revilla Villanueva, si es que el mandatario es “consciente de que fue asesorado de una manera negativa” y pretende ejecutar “un cambio radical”, según palabras de la autoridad religiosa, pues él mismo debe salir a decir eso y no dejar esa tarea a terceras personas.

“El que tiene que hacer esos anuncios es el presidente y no usar portavoces. Por último, acá lo que se requiere no solo es anuncios, sino que se tiene que actuar”, expresó a Exitosa el parlamentario, quien consideró que, en realidad, Castillo no tiene ni la más mínima idea de lo que ha hecho hasta la fecha.

“Lastimosamente el presidente no toma consciencia de la crisis, demora mucho sus reacciones y ahonda más la crisis”, dijo tras indicar que Castillo no merece otra oportunidad.

“Hace tiempo pensamos en que el gobierno ya acabó su periodo de prueba, no tiene capacidad de gestión, no tiene forma de salir de la crisis, por eso votamos por la vacancia. No hay capacidad de enmienda”, dijo.

Revilla sostuvo, además, que “desconfía mucho” que esta vez será distinto, pues “siempre cambia por algo igual o peor que antes”.

En tanto, el congresista Héctor Valer Pinto, quien fue premier de Castillo por el lapso de una semana, dijo la única manera que el gobierno encuentre un equilibrio en su gestión es que en el gabinete se pongan las voces políticas disonantes.

“La única manera de fortalecer la gobernabilidad en el país es que participen en el gabinete ministerial los actores de oposición que vienen impulsando las marchas y también vienen generando una oposición al interior del Congreso”, manifestó a este medio.

Caso contrario, según Valer, “estaríamos hablando de lo mismo”. “Si hay un cambio y un gabinete de ancha base, entonces es importante la presencia de Fuerza Popular y de Avanza País. Eso sería muy importante”, aseguró el legislador tras indicar que “todo se debe hacer por el bien del Perú, tanto en lo social como en lo económico”.

“YA SE ACABÓ EL TIEMPO”

Por su parte, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga Trillo, la buena voluntad de Pedro Castillo ya es demasiado tarde.

“El Acuerdo Nacional, lamentablemente, no es vinculante, y apela a la consciencia y responsabilidad de un presidente que parece no tenerla. Celebro que haya quienes apuesten por esto. Mi posición, y la de muchos, es que se acabó el tiempo“, enfatizó al diario, tras indicar que la situación cada vez es más complicada para el gobierno.

“Tiene que ser un gabinete alejado de Cerrón”

El excongresista y excandidato presidencial, Yonhy Lescano, sostuvo que estamos frente a un gobierno con “serios problemas”, pero que ha sido elegido por el pueblo y, por lo tanto, tiene derecho a enmienda.

“Ojalá puede conformar un buen gabinete que lleve a un buen puerto al Perú, porque eso va a conllevar a éxitos a nuestro país. Esperemos que así sea, porque hay políticas de Estado que están paralizadas”, dijo a Exitosa.

Por lo que ya se ha visto, para Lescano un gabinete ideal tiene que tener tres características.

“Gente que no tenga antecedentes negativos, de corrupción o judiciales, que sean técnicos”, expresó tras indicar el tercer componente es que esté alejado del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“El señor Castillo ya debió deslindar de personas muy cuestionadas como Cerrón. El gabinete tiene que estar alejado a Cerrón, porque ha puesto personas muy cuestionadas, que han puesto al borde del abismo a Castillo”, subrayó.

Acusa al presidente de ineficiencia

El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, volvió a cuestionar al gobierno de Pedro Castillo al asegurar que hay un “acelerado y evidente debilitamiento” en la administración pública.

Responsabilizó de eso directamente al mandatario por nombrar a personas que no son idóneas para puestos importantes en el Estado.

“Es decir, si no logramos que personas competentes, con experiencia asuman la tarea de la conducción pública, vamos a seguir asistiendo a esta afectación de derechos. Por eso es que la Defensoría, desde el inicio de este gobierno, ha señalado esta preocupación”, dijo Gutiérrez.

EL DATO

“En realidad, prácticamente no existe un espacio del Estado donde no se pueda verificar esta fuerte ineficiencia. Nosotros advertimos desde agosto pasado”, manifestó.

