OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: “La salud en estado crítico”

Las declaraciones formuladas el último fin de semana por el ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, ha provocado un serio enfrentamiento con

el gremio médico que ha pedido la renuncia del integrante del gabinete. El detonante fue la declaración de Zamora, quien ante el pedido del CMP para que trasladen con urgencia de Iquitos a Lima a los médicos en estado crítico al ser contagiados por el coronavirus, dijo que todas las personas son

iguales, en referencia a que hay muchos otros enfermos

que requieren el mismo trato.

Puede tener razón el ministro Zamora en que de acuerdo a la ley y la Constitución todas las personas son iguales.

Sin embargo, en una situación de emergencia en la que

nos encontramos por la pandemia, tanto los médicos

como todo el personal de la salud que está en la primera

línea en esta guerra contra el Covid-19 merece contar con

todos los implementos de protección para atender a los

enfermos del virus.

Son varios ya los médicos que han perdido la vida en esta

guerra contra el invisible enemigo, y decenas los contagiados, y la gran pregunta que surge en toda esta polémica es

¿Y quién atiende a los enfermos si los médicos se mueren?

No pretendemos con ello que no se dé adecuada atención

a todos los pacientes infectados por el coronavirus, ese es el

reto que tiene el Estado en estos momentos muy difíciles de

la pandemia. Lo dicho por el ministro Zamora pudo ser una

ligereza y consideramos que lo correcto fue rectificar.

Y aun cuando no lo hizo, quien sí le enmendó la plana

fue el presidente Martín Vizcarra, quien el mismo domingo dispuso que un vuelo de las Fuerzas Armadas traslade

de regreso de Iquitos a Lima no solo a los médicos que se

encuentran muy delicados por el Covid-19, sino a otros

pacientes.

Ayer el presidente Vizcarra no dio declaraciones ni se ha

pronunciado sobre el tema del ministro de Salud, quien

solo ha atinado a decir que seguirá trabajando y que su

cargo está a disposición del jefe de Estado. El premier Vicente Zeballos ha dicho que por el momento no se ha evaluado una renuncia ni hay una disposición al respecto.

Así están las cosas, en un momento tan difícil en que todos deben estar unidos en esta guerra contra el coronavirus. Es momento de sumar, no de dividir.