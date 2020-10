OPINIÓN | Víctor López: “¿Ocultar la circunstancia?

Pareciera que solo aquí ocurren cosas imposibles. Mantener un presidente gravemente comprometido en actos de corrupción con evidencias y pruebas de un colaborador eficaz; con el argumento que faltan pocos meses para que termine su mandato y se le pueda investigar, acusar y sancionar, como corresponde. Aun cuando los medios que hasta hace poco eran sus aliados absolutos han tenido que asumir que no pueden dejar de informar sobre hechos verdaderos que son el principal compromiso del periodismo con sus lectores. Aunque algunos crean que lo hacen porque está de salida. Más allá de que siguen recibiendo apoyo publicitario. Bien por ellos, es mejor tarde que nunca. La realidad no se puede guardar al infinito. Lo dice la Biblia (LUCAS) “PORQUE NO HAY NADA OCULTO QUE NO LLEGUE A DESCUBRIRSE; NI NADA SECRETO QUE NO LLEGUE A CONOCERSE”.



El filósofo ibérico ORTEGA Y GASSET, escribió “YO SOY YO Y MI CIRCUNSTANCIA, Y SI NO LA SALVO A ELLA, NO ME SALVO YO”. En el caso de Vizcarra corre a su favor. Aun cuando tiene denuncias desde cuando fue gobernador, ministro y presidente. Hay interpretaciones contradictorias. Unos dicen que debe verse solo en el plano judicial. Hay distinciones. En cuanto a investigarlo hay quienes afirman que no se puede y que habría que esperar que termine su mandato. Otros, dicen que si se puede desde ahora; pero lo que no se puede es sancionarlo. La Fiscalía lo está haciendo en medio de una pugna. Algunos dicen que su situación debe verse en el plano político. Hay diferencias. Unos dicen que existen más fundamentos que antes para la vacancia. Que existen argumentos sobrados de incapacidad moral. Solo unas pocas bancadas están dispuestas. Las demás, que son la mayoría, no quieren. Temen fracasar. Pelearse contra sus aliados y protectores. Contra parte de la opinión pública. Otros señalan que el Congreso no se meta más. Con el cuento de la politización, quieren evitar lo que debiera ocurrir en una democracia respetable y responsable.

El Gobierno ha inventado el cuento que Odebrecht estaría detrás de la denuncia. Increíble creerlo, cuando han sido ellos quienes han favorecido con exageración a esta corrupta multilatina devolviéndole dinero, no cobrándole los impuestos, permitiéndole seguir operando. Asociada con los comunistas del “socialismo del siglo XXI”, a través del inmoral Lula y el PT de Brasil para financiar presidentes como Ollanta para beneficiarse con obras monumentales a precios exagerados. No llama la atención que ningún rojo o caviar diga nada. Cuando se trata de la corrupción de sus camaradas, amigos o socios, no dicen ni escriben nada. En otras circunstancias, hubieran realizado todo tipo de protestas por todos los medios posibles.