OPINIÓN | Víctor López: “La persona equivocada”

Bob Woodward está considerado como uno de los mejores periodistas del mundo. Como reportero de investigación del emblemático diario The Washington Post, junto con su igualmente famoso colega Carl Bernstein, descubrieron el célebre caso de espionaje político conocido como Watergate. Acaba de publicar su nuevo libro “Rabia” muy crítico a Trump como personaje; tan impugnatorio como su anterior texto, “Miedo”, sobre el mismo presidente.



Lo que dice Woodward en el caso de los Estados Unidos pareciera que se extrapolara y cayera como anillo al dedo en el actual caso de Perú por lo que tenemos y lo podríamos seguir teniendo. “Un presidente debe estar dispuesto a acompañar a la gente en los peores momentos, en las buenas y en las malas noticias. Todos los presidentes están obligados a informar, alertar, proteger y definir metas en función del verdadero interés nacional. Y también deben responder con la verdad al mundo, particularmente en situaciones de crisis. Sin embargo, Trump ha preferido convertir su particular criterio personal como principio rector de su mandato presidencial”.

En la peor crisis global, por lo menos en un siglo, y nacional, después de la guerra con Chile, el país requería de un equipo lo más calificado posible en gobernabilidad democrática para que asumiera el desafío de enfrentar esta guerra integral en las mejores condiciones para ganarle a la pandemia. Habiendo ingentes cantidades de dinero, no se ha hecho lo debido en forma adecuada y oportuna. Pruebas, mascarillas, oxígeno, camas, medicinas etc. Bonos, líneas de crédito, más para las grandes empresas que para los micro y pequeños emprendedores. Además de una de las cuarentenas más duraderas y poco favorables del mundo. Con más errores que aciertos. Aun cuando le advirtieron en forma pública qué hacer, el Gobierno se aisló y no integró a los que sí sabían y tenían experiencia; como los empresarios, iglesias, fuerzas armadas, organizaciones populares, etc.

Con una prensa vergonzosamente complaciente, encuestadoras sospechosas, analistas cooptados, y caviares y rojos enquistados en el aparato público, el Gobierno ha sido el único jugador en la cancha durante varios meses que no hubo Congreso ni oposición. La única palabra ha sido emitida desde las entidades públicas que ha sido cuestionada por los resultados lamentablemente negativos para la inmensa mayoría de peruanos. Estamos entre los peores gestores sanitarios con más muertos promedio por habitantes. Entre los que más población desocupada tiene y con menos ingreso. El que más ha caído su producción y consumo.

El gran periodista Woodward termina diciendo “Después de evaluar en su totalidad su actuación en la Casa Blanca, no puedo llegar a otra conclusión que a la siguiente: Trump es el hombre equivocado en el puesto de presidente”. Parecida conclusión que tienen también en el país un inmenso contingente de peruanos sobre el que está y quién está por venir.