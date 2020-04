OPINIÓN | Sarko Medina: “El futuro que nos espera”

Uno de los aportes de la escritura de ciencia ficción, aparte de entretenernos como fin primario de la narrativa, es adelantar al ser humano en el tiempo y plantear futuros posibles. En “Lima de aquí a cien años”, texto de Julián Manuel del Portillo, publicado originalmente en 1843, se planteaba lo que sería la metrópoli peruana en 1943, con el reino de Gran Bretaña hundido por las aguas.

No es que fuera exacta la descripción del futuro limeño, pero aportaba el ejercicio de imaginar nuestro futuro. Entonces… ¿qué viene después de esta cuarentena? Vamos a ficcionar: no habrá una distopía, un gobierno unilateral que nos domine, porque será suficiente con el miedo.

Nuestra generación acaba de experimentar el miedo, la supresión de libertades por un bien mayor, la capacidad de convencernos que podemos eliminar algunos supuestos superfluos y vivir sin ellos, sin el fútbol, sin las artes, sin ir al cine, a un centro comercial, a comprar lo necesario, a vivir con el ahorro, a tener como frente la limpieza.

Son buenas intenciones, muchas de ellas pueden transformarse en temas útiles para la conservación de la naturaleza, no hay contaminación y eso se siente. También estamos aprendiendo a sobrellevar la convivencia, si antes se planteaba el individualismo, ahora sabemos que juntos podemos afrontar mayores problemas que desunidos. ¿Seremos más limpios?, ¿aprenderemos que la salud y la educación son los pilares que nos mantendrán?, ¿qué el círculo del dinero se basa en el trabajo diario y no en la acumulación de activos que desaparecen al caer la bolsa? Ahora consideramos innecesario el arte, pero sin él no estaríamos sobreviviendo; cine, libros, pinturas, películas, danza, canto, todo aquello que nos ha servido para no morir en este intento de sobrevivir.

También hemos aprendido que si bien el cobre no se come, es justo industrializar las materias primas para nuestro uso en cada país, no solamente para que se acumulen en China. La agricultura es importante, pero sin sistemas de transporte es riqueza que se pudre. El futuro no está escrito, pero podemos decidir enfrentarlo con el miedo para que se instalen formas de control represivas ya no por necesidad sanitaria sino política, o aprender a vivir con este miedo y sobrevivir para valorar lo que no tuvimos, desechar aquello que nos hacía mal (alcohol por ejemplo o cigarros, drogas) y plantearnos formas de convivencia basadas en el esfuerzo familiar antes que el individual. Solo lo sabremos en el futuro, es decir, en pocos meses ya.