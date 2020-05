OPINIÓN | Rubén Quiroz: “El teatro en casa”

Anímate, ciudadanx. Coge tus medias, póntelas en las manos y hazlas hablar. Que tus medias de colores sean seres fantásticos y cuenten historias. Que hablen el lenguaje de los animales.

Que la mano izquierda sea un feroz mamífero y la derecha un héroe. Dales voz a tus medias ahora ya mágicas. Estaban desperdiciadas en tus pies, en tus manos adquieren dignidad.

Que narren grandes épicas o historias intimistas. Lo importante es que actúen. Es más, ahora mueve el cuerpo en medio de la cocina y canta. Imagina una ópera.

Tú, suelta tus gallos. Si quieres todo el corral. Pero, suelta todo. Deja correr la imaginación y ponle letra a la melodía. Y baila. Imagina la escena famosa de Bailando bajo la lluvia. ¿no las has visto? Mírala.

O perrea con una columna, con una silla, con tu sombra. Vamos, ponle ritmo al encierro. Danza solo en medio de la noche, si quieres. Escucha el rumor callejero y muévete con tu música interior.

Pero será mejor si reúnes a tu familia y se cuentan historias, largas historias de sus propios orígenes familiares (cuéntalo todo y exagera), dispara de nuevo la imaginación.

Que cada integrante diga algo de lo que imagina.Vincúlense con sus historias. Redescubran lo que estaba oculto. Descubrirás un nuevo ser. Tal vez te guste, tal vez no.

Será otro, eso sí. Y ahora, monta tu propio teatro. En un pedazo del patio, en un rincón de la casa, sobre el sofá, un breve espacio en la que estás. Dale. Convierte un espacio del hogar en algo nuevo.

Hay sábanas, hay telón. Hay cucharas y tapas de olla, hay soundtrack. Hay foco, vela, linterna, hay luminotecnia. Si hay amor, hay todo. No lo olvides. El mundo está adentro.

Ahora coge tus trajes, tu ropa que no usas, tus gorras y sombreros, o fabrícalas con papel periódico y monta tu propia obra. Has de tu toalla, una capa, de tu chalina una soga hechizada, de tu polo deportivo una aventura triunfal.

Sé lo quieres ser. To be or not to be. Es el momento de ser Julieta, de pelear contra Romeo en pleno centro de Lima, de cambiar de género a Hamlet, de hacer la versión hogareña de Los músicos ambulantes.

Sé Segismundo en una noche de verano (tirando para otoño), lanza tu monólogo por la ventana. Serás aclamado. Diles a tus padres que jueguen contigo.

Arma con tus hijos un espectáculo único y maravilloso del mundo mundial. Has una historia de amor con tu conyugue (con final feliz, por favor). Recrea la vida posible, la biografía probable, recrea el presente. Porque lo esencial no es invisible a los ojos, tienes que verlo, olerlo, sentirlo, y hacer la función teatral más preciosa del planeta.