OPINIÓN | Roberto Rodríguez Rabanal: “Juntos por un nuevo Perú”

A las puertas del bicentenario se evidencia la carencia de un proyecto de desarrollo nacional. Luego de 1821, en vez de construir un camino soberano e integrador y una auténtica República de ciudadanos, se han sucedido numerosos gobiernos sumisos al poder imperial de turno (Inglaterra en el siglo XIX y Estados Unidos desde el siglo XX), acentuándose la fragmentación social y la atomización política, y limitándose el ejercicio de los derechos ciudadanos.



Justicia social y no desigualdades abusivas, libertad y no autoritarismo ni ninguna forma de autocracia, dignidad y no sumisión, prosperidad y no pobreza ni extrema pobreza, diversificación productiva con libre competencia y no una economía mercantilista y oligopólica/monopólica, solidaridad y no lucro, soberanía nacional y no entreguismo sin par, Estado democrático-descentralizado-social-participativo y no antidemocrático-centralista, respeto a todas las culturas y etnias y no avasallamiento ni racismo, preservación de nuestro patrimonio natural y cultural como bien común y no primacía de intereses particulares, defensa de los derechos ciudadanos y no prepotencia gubernamental ni empresarial, paz y no violencia de ningún tipo, ética y transparencia y no corrupción ni blindajes.

Estas dicotomías marcan el escenario político a medio año de las elecciones generales. O nos atrevemos a hacer realidad los tan necesarios cambios profundos en lo económico, social, ambiental, cultural e institucional debido al fracaso del sistema imperante; o nos resignamos a seguir siendo gobernados -y pisoteados- por los candidatos que postulan a través de partidos comprados o alquilados, detrás de los cuales se hallan los grandes grupos de poder económico nucleados en la KONFIEP.

O nos encaminamos hacia un renovado pacto social a través de un proceso constituyente; o permitimos, agachando la cabeza, que siga vigente

la Constitución fujimorista que favorece al mercantilismo y a las mafias. O marchamos hacia la construcción de una nueva República, de ciudadanos; o mantenemos la herencia colonial.

O somos protagonistas y a la vez beneficiarios de las políticas públicas en cuestiones como educación, salud, agricultura y micro/ pequeñas empresas; o los oligopolios/monopolios seguirán manejando el Estado y nuestro país.

O nos unimos para juntos edificar un nuevo Perú, justo y libre, digno y soberano, próspero y solidario y sin violencia ni corrupción, reivindicando el sentido de civilización; o nos dejamos llevar por la desazón y permitimos que reine la barbarie.

La indignación que sentimos ante gobiernos como los de Fujimori-Toledo-AG-Humala-PPK, y ahora Vizcarra, debe dar paso a la acción. En abril del 2021, el poder ciudadano, expresado en un amplio bloque político-social que exige cambios de raíz, derrotará a quienes se oponen a las transformaciones anheladas por las mayorías.

Estamos por un nuevo Perú y no por aceptar que nos gobiernen quienes son más de lo mismo, con o sin maquillaje.

