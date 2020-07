A un año del bicentenario republicano, nos agobian las cinco pandemias: coronavirus- hambre-desempleo-corrupción-inseguridad ciudadana. A la base de esto, la herencia colonial -maquillada, pero “vivita” en esencia- sigue pesando y expresándose, por ejemplo, en la postura de Cateriano frente al conflicto social en Espinar: en lugar de propiciar el diálogo se inclina hacia la empresa minera Antapaccay, dándole la espalda a los trabajadores y pobladores, infiltrando las movilizaciones con provocadores que atizan la violencia. Entonces, en lo inmediato no hay nada que celebrar.

Los criollos secuestraron la Independencia de 1821, tal como afirmaron Basadre y Macera. Aquellos no querían que se produjera, a fin de mantener sus privilegios por su vinculación al yugo colonial español; aunque al materializarse, rápidamente se reacomodaron para mediatizarla y, en vez de construir una sociedad diferente, antepusieron sus intereses para que no sea plena, condenándonos a ser una semicolonia de Inglaterra; con un naciente Estado republicano centralista y socialmente excluyente, sobre todo con los indios y las mujeres. Predominaba el racismo y el machismo, los que se expresan hoy en frases como “no sabes con quién te has metido”, “cholo de mierda” y “mía o de nadie”.

El Estado fue visto como un botín y los grupos de poder económico lo capturaron: en el siglo XIX los jerarcas del guano y el salitre y el gamonalismo; en la primera mitad del siglo XX los terratenientes y los “barones” del azúcar; y décadas después los grandes bancos y empresas mineras, a través de la KONFIEP, fundada en 1984 por los “12 apóstoles”. Asimismo, es un Estado patrimonialista: los gobernantes administran los recursos públicos como si fueran de su propiedad.

Para recuperar el tiempo perdido tenemos que hacer Patria. Como decía la argentina Evita Perón, “la Patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia”. La Patria somos todos y no solo los que detentan cargos de poder político y/o tienen fortunas, por lo general mal habidas.

“Donde mora la libertad, allí está mi Patria”, dijo Benjamín Franklin hace 260 años. Hacer Patria es luchar ahora por el respeto a nuestros derechos fundamentales (salud-alimentación-trabajo-educación-agua-vivienda), los que no se mendigan sino se conquistan. Es defender nuestra soberanía, gestionando con dignidad los recursos naturales, incluidos los del mar de Grau. Es construir la paz frente a cualquier tipo de violencia. Es actuar con transparencia, sin bajar la guardia frente a la corrupción en los poderes públicos y fácticos (poder concentrado en grandes empresarios-medios de comunicación, y el narcotráfico). Es unir a las fuerzas del cambio para peruanizar el Perú.

Convencidos de la justeza de nuestra causa y sabedores que somos demócratas que ansiamos una nueva República basada en un renovado pacto ciudadano constituyente, tengamos siempre presente, con Javier Heraud, que “mi Patria es hermosa…yo hablo y la defiendo con mi vida”.