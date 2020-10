OPINIÓN | Miguel Humberto Aguirre: “Señora ministra…”

Señora ministra de Salud, le cuento, a usted debe importarle poco, pero no sé hacer otra cosa que no sea periodismo. Por esa razón, le tengo gran respeto a mi actividad y le juro, que el sábado por la mañana, cuando usted ignoró más de una pregunta de nuestra compañera Karen Santillán, me preocupó. Me pregunto, ¿Estamos equivocados?



Ministra, en ese momento, Karen era la única, me parece, con transmisión en directo. Usted no tiene por qué saber, por ser médico, qué es “transmitir en directo y cómo llega el mensaje, pero a un periodista le preocupa que el entrevistado no responda. También al oyente. Algo circula y no tiene respuesta.

Sabemos la enorme actividad existente en este instante por la pandemia, pero la gente, el oyente, el lector, quiere saber lo que viene. La periodista, con el respeto obligatorio, interroga, pregunta, inquiere a nombre de ellos. Ellos merecen una respuesta. Nunca se llevó otra intención, ¿Qué ocurrirá y cómo se cerrarán las playas para la temporada? Eso se quería saber. Que se hará. Cómo se realizará lo que viene para el verano. Hasta decir “no saber” habría bastado. Era una respuesta. Habría cubierto la inquietud.

Los periodistas, como el caso de Karen, necesitan informarse. Usted era la voz más autorizada. Nunca se le quiso molestar. Los oyentes de Exitosa necesitaban saber lo que viene. Esa fue la razón para buscarla y saber de primera mano lo que viene. No fuimos comprendidos, pero, como dicen, son, o serán, “cosas del oficio”.

Señora ministra, nosotros queremos apoyar. No destruir. Construir es gran parte de nuestro lema como organización. Esa es nuestra ruta. Tenemos entendido, también es la suya. Juntémonos y caminemos juntos.