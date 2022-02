OPINIÓN | Mario Amoretti: ¿Y ahora, quién nos defiende ante lo que viene sucediendo?

La fiscal de la Nación es cuestionada y con mandato próximo a concluir. Y, ¿quién la va a reemplazar, si no hay Junta de Fiscales Supremos? Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, al parecer no existe como tal, pues, no nombra a nuevos fiscales o jueces supremos, no investiga ante denuncias públicas, no solamente es el caso antes mencionado, es la actuación en el ejercicio de sus funciones de jueces y fiscales, por tal motivo, la mayoría ante la inoperancia de esta entidad, no conoce su existencia, es un regalo, como otros, que nos dejó Vizcarra, dando lugar que nuestro sistema judicial se encuentre en esta situación.





El Tribunal Constitucional, en base a una directiva que ha aprobado, fija fecha para la vista de la causa, pero, NO AUTORIZAN AL ABOGADO A QUE HAGA USO DE LA PALABRA, vulnerando el derecho de defensa, vulnerando este derecho constitucional y reconocido por los tratados internacionales.

Han declarado en estado de emergencia Lima y Callao, ante el incremento de la delincuencia violenta y autorizan a las Fuerzas Armadas para que nos brinde seguridad ciudadana, cuando de acuerdo a nuestra Constitución no está dentro de sus funciones lo que se le quiere asignar y lo que más preocupa a la sociedad, es que se han suspendido las garantías de la libertad personal y la violación del domicilio.





Quizás te interese leer | Premier Torres: Presidente Castillo ya pidió disculpas a la prensa y con eso es suficiente

La preocupación, que tiene la sociedad, es por lo que viene sucediendo en estos últimos días por parte del Ejecutivo y cuando anuncian marchas solicitando la vacancia presidencial, el haber traído personas para que “incendien el Congreso”, “encerrar a personal de Salud” para que no protesten, la concurrencia de un excesivo número de policías cuando sale a la calle el presidente de la República, a fin de que no le hagan peguntas, a fin de que aclare situaciones que son originadas por él o funcionarios del Ejecutivo, el “pueblo”, tiene toda la razón de preocuparse, si así sucede en la actualidad en democracia, ¿qué podría suceder más adelante, si consiguen su objetivo de imponer el comunismo?

Diariamente, tomamos conocimiento de que algunos malos fiscales dejan en libertad a quienes viene incurriendo en el delito de hurto agravado de celulares, pero, la policía los detiene y son puestos como detenidos a disposición de la Fiscalía, pero de manera increíble le dan libertad, pese a que han cometidos varios hurtos de celulares, en diversos momentos y las penas se suman, en el mejor de los casos para estos delincuentes, si han realizados tres hurtos, lo mínimo que se le puede imponer es 9 años y un máximo de 18 años; y, si matan a la víctima, les corresponde cadena perpetua.

Además, tomamos conocimiento que la policía en Las Malvinas, la cachina, San Jacinto, incauta diversos objetos, accesorios, provenientes de hechos delictivos, igualmente, si encontraron que estos sujetos recibieron en calidad de compra 3 objetos, las penas se suman, también les corresponde las mismas penas. Lo único que pedimos es QUE SE APLIQUE LA LEY.

Síguenos en redes sociales