OPINIÓN | Mario Amoretti Pachas: “El país requiere medidas efectivas y no efectistas”

Los altos funcionarios públicos de nuestro país, en los últimos meses vienen verificando anuncios efectistas o populistas, que no benefician a los peruanos. Sostener que se va a aplicar la pena de muerte –como lo hicieron anteriores gobiernos, desde más de cincuenta años– son de carácter populista, porque tendríamos que renunciar al Pacto de San José de Costa Rica, pues Velasco Alvarado dejó sin efecto la pena de muerte, debido a que el “pueblo pidió su derogatoria, al estar fusilando a pobrecitos inocentes”; y ante el clamor popular convocó al Consejo de Ministros el mismo día que la Corte Suprema dispuso que ‘Bomba’, quien había asesinado a un vendedor de periódico, para robarle S/ 21.00 sea fusilado, aprobando mediante decreto ley la derogatoria de dicha pena, dando lugar a que dicho asesino no fuera ejecutado. Fujimori, hizo una consulta para un retiro parcial del Pacto de San José de Costa Rica, a fin de fusilar a los terroristas. La respuesta fue: el Perú dejó de aplicarla, por lo tanto, de acuerdo al convenio, no puede implementar la pena de muerte, nuevamente, si previamente no se retira o renuncia al pacto.

En lo que respecta a seguridad ciudadana, diariamente las noticias son más escalofriantes, por la forma cómo se da muerte a las personas, incluyendo a que los autores son adolescentes, hechos que vienen sucediendo hace años –modalidad de sicariato–, es decir, en nuestro querido Perú, lo que sobran son las leyes penales que criminalizan y aumentan las penas, en muchos delitos – hasta cadena perpetua, como en su momento fue la pena de muerte– verificándose que no son disuasivas o no intimidan a los delincuentes, es que nuestros políticos –poderes Legislativo o Ejecutivo–, pretenden solucionar la disminución en la comisión de los hechos delictivos, agravando las penas. Pero la realidad nos demuestra que no es así, desde el momento que no se toman medidas preventivas, sino que tratan de solucionar este álgido problema, pretendiendo de esa manera atacar el resultado.

La sorpresa es mayor cuando a diario la policía captura a delincuentes avezados y nos enteramos que anteriormente han sido capturados, sin embargo, pese a la gravedad del delito anterior, se encuentran en libertad, cometiendo los mismos delitos; motivo por el cual, consideramos que es la oportunidad para que la Junta Nacional de Justicia intervenga e investigue –previa información de la policía– a disposición de en qué Fiscalía fueron puestos en calidad de detenidos, a fin de conocer qué autoridad dispuso la libertad de estos delincuentes, porque no podemos permitir que sigan delinquiendo, poniendo en grave riesgo a la sociedad e incrementando la inseguridad en las calles, en cuanto a la vida e integridad física y patrimonio de personas inocentes.