OPINIÓN | Mario Amoretti: “No hay autoridad, sí corrupción, inseguridad y persistencia de Constituyente”

La inmanejable crisis que estamos sufriendo los peruanos, es la pérdida del principio de autoridad, aumento de la corrupción, inseguridad ciudadana, asesinatos; y, amenaza de Asamblea Constituyente, previo incremento de la pobreza, para engañar al “pueblo” que la única forma para solucionar los graves problemas que nos aquejan, es la Asamblea Constituyente; para tal efecto, un grupo de congresistas del partido de Perú Libre y bajo el patrocinio de los ya conocidos líderes, han presentado un proyecto de ley –inconstitucional– para que la convocatoria con la presentación de un millón de firmas –mediante “iniciativa ciudadana”– se faculte a Pedro Castillo” a convocar a la elección de los representantes populares que integren la Asamblea Constituyente Plurinacional de la República del Perú”.

Es decir, violando la Constitución e inclusive incurriendo en una infracción constitucional, implementar el comunismo en nuestro país.

Se perdió el principio de autoridad o es adrede, se toman carreteras e incurriendo en delito flagrante, incendian campamentos mineros y el gobierno no hace nada, luego dialogan con delincuentes y acceden a sus pedidos, que pueden ser justas, sus derechos terminan, al iniciar el derecho de terceros, pasajeros que no pueden continuar con su viaje y persona enfermas, incurriendo en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

Y si a ello le agregamos, que la ministra de Trabajo –quien copió parte de su tesis para optar el título abogado– declaró legal la huelga de controladores para semana santa. Cuánto dinero e imagen en el extranjero se ha perdido por el comportamiento de los “huelguistas” en contra de los turistas extranjeros. Casi todas las minas paralizadas por actos ilegales y el gobierno no toma ninguna medida para solucionar los problemas existentes.

Todo indica, al parecer, que estamos frente a una complicidad para crear el caos.Se incrementa la corrupción o en algunos casos, para llegar al poder, Perú Libre adquirió un inmueble en base a dinero obtenido de corrupción, extorsión, etc. Se sigue nombrando a funcionarios que no tienen la capacidad intelectual y moral.

El coordinador de fiscales en Lima sur, ha sido detenido por haber cometido una serie de delitos, corrupción, prevaricato, incumpliendo sus funciones y con mayor razón cuando se trata del titular de la acción penal. Ojalá que las autoridades investiguen a algunos fiscales y jueces, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Callao, investigan delitos de tráfico de terrenos e inmuebles, sino al disponer la libertad a los que cometen homicidio, hurtos, robos agravados, receptación, etc., no toman en cuenta que cada hurto, robo, homicidio, recibir o comprar celulares son delitos independientes y las penas se suman, motivo por el cual ES ILEGAL QUE EL FISCAL LES OTORGUE LIBERTAD, que pasó para actuar en esa forma; es necesario, que la Junta Nacional de Justicia –que al parecer no existe– actúe, al igual que órganos de control interno.

