OPINIÓN | Mario Amoretti: “Ni olvido ni perdón: incineren el cadáver de Abimael Guzmán”

Es inaudito, el silencio de algunos políticos, ONG, quienes en otras oportunidades ante hechos menos trascendentales “alzan su voz de protesta” e instigan salir a las calles; y, en este caso concreto, sobre el destino del cadáver de Abimael Guzmán no dicen ni hacen nada. Los peruanos requerimos decisiones de parte del Ejecutivo y Legislativo, no que eludan su responsabilidad política, están obligados a autoconvocarse y pronunciarse públicamente, ante el pueblo peruano. El inciso 22 del artículo 2 de la Constitución, dice toda persona tiene derecho: “A LA PAZ Y TRANQUILIDAD PÚBLICA” (…), motivo por el cual, se le debe brindar apoyo y respaldo legal a la Fiscalía, debiéndose dictar un DS para que se ejecute la incineración, como lo hicieron por razones sanitarias con los fallecidos de Covid-19. No debemos permitir un “olvido total” de los fallecidos por acciones asesinas de Sendero Luminoso, pérdida de un miembro familiar, amigo, conocido; el apartado a) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. “(…) nadie está impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Se sostiene que es la Fiscalía quien debe disponer el destino del cadáver, pero, necesita respaldo y no lo dejen solo.





Disponer la incineración de un cadáver que es un objeto y la apología al delito de terrorismo, que se va producir, al no llevarse a cabo la cremación de quien hizo tanto daño al país y familias, ejecutando asesinatos más crueles que podamos imaginar –inocentes– apagones, paros armados, explosión de coches bombas; para que le rindan culto, sus seguidores, los peruanos no debemos permitirlo. Es casi seguro, que van a formular denuncias, aduciendo que se ha cometido el delito de ofensa a la memoria de los muertos, pero la cremación no está incluida dentro de este delito, en el hipotético y negado caso de que se aceptara esta denuncia, quienes disponen la incineración están exentos de responsabilidad penal – estado de necesidad– porque primero está la paz y tranquilidad del país, evitando el delito de apología del terrorismo.

Ante este silencio cómplice, verificamos que los integrantes de Perú Libre siguen adelante con llevar a como dé lugar –inconstitucionalmente– su “Asamblea Constituyente”, para perpetuarse en el poder, como lo han manifestado sus líderes, sosteniendo que la misma va a estar integrada por un grupo de personas que ellos van a designar, y otro grupo minoritario, serán “elegidos”, para luego, disponer el cierre del Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, Ministerio Público, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo; y, elegir a sus “nuevos integrantes”. Esto no debemos permitirlo, tenemos que unirnos y luchar en todos los frentes para que no vuelva el terrorismo, bajo esta fachada de una nueva Constitución.





