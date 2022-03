OPINIÓN | Mario Amoretti: Más impunidad en casos de corrupción y sustracciones violentas

Es muy lamentable el incremento de la pobreza –en lo económico–; inseguridad ciudadana – aumento de la criminalidad violenta–; inestabilidad política –amenazas de cerrar el Congreso–; corrupción –funcionarios del gobierno–; nombramiento de ministros y funcionarios –sin calidad intelectual ni moral–; la observación a la ley aprobada por el Congreso, a fin de que dichos funcionarios al ser nombrados, reúnan los requisitos y los méritos que justifiquen el acceso al cargo antes mencionados; sin embargo, para sorpresa de la colectividad en general, el Ejecutivo observó dicha ley, es decir, el gobierno pretende seguir nombrando a personas que de ninguna manera deben ejercer cargos de tanta responsabilidad, como sucede en la actualidad.





Otro grave problema es lo relacionado con el sistema de justicia –Ministerio Público–, la Fiscal de La Nación, como accedió al cargo de Fiscal Suprema, el uso de certificados falsos y la entidad que le otorgó dichos documentos sostienen que “sus archivos” han desaparecido, ante la pasividad de la Junta Nacional de Justicia, en este y otros casos, considerando, que para su otorgamiento se contó con el auspicio del Colegio de Abogados del Callao, se solicite la remisión de los abogados que estuvieron inscritos en los diplomados, el encargado de organizar estos eventos debe remitir a dicho colegio la relación de los asistentes a fin de que el Decano firme los mismos, como auspiciador a quien se le abona un porcentaje, pactado con el organizador, motivo por el cual el directivo de llevar a cabo una previa verificación de los asistentes al evento, antes de firmar el decano.

Quizás te interese leer: Congreso aprueba levantar secreto bancario y de comunicaciones de Karelim López y Bruno Pacheco





La inseguridad ciudadana, la actuación policial ha sido rebasada y no es con la intervención de las Fuerzas Armadas o dotar de armas a los serenos, de acuerdo a la Constitución y leyes vigentes, sus funciones a los primeros no están facultados para otorgar seguridad ciudadana, es responsabilidad de la policía y los serenos, no se le debe proporcionar armas.

El incremento de sustracciones de celulares es recurrente y llama la atención que los autores de hurto agravado, a fiscalía los pone en libertad e inclusive hemos visto en la televisión un sujeto que sustrajo celulares a tres agraviados, o sea, 3 hurtos agravados, se interviene las Malvinas y encuentran múltiples celulares, igualmente, un receptador en cada oportunidad que recibe un celular es un acto delictivo independiente, si recibieron 3 en venta o regalo, a estos sujetos les corresponde una pena mínima de 9 y máxima de 18 añ0s, porque las penas se suman; y, porque no se les detiene, veremos que los hurtos disminuyen

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES