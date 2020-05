El problema carcelario tiene varias décadas y se ha agravado por el hacinamiento en todas las cárceles del país. Se cerró el penal “Sarita Colonia”

porque algunos internos tenían síntomas de dicho virus; luego, se produjeron motines en diversos centros penitenciarios en el país ante la falta de atención a los enfermos – no fueron aislados y siguen contagiando – dando lugar al incremento y la muerte de muchos de ellos.

No se atiende a médicos, enfermeras, policías y empleados del INPE, que han estado al frente de esta “guerra”, así como miles de personas que han fallecido por la “inexistencia de oxígeno”; no es motivo, para que no se le preste la debida atención a los condenados o con prisión preventiva, pues la CIDH y el Tribunal Constitucional, cuando una persona se encuentran privada de su libertad, no pierde su dignidad y merece que el Estado proteja su salud.

Se dictó el DS 004- 2020, para indultar a internos por riesgo de Covid-19, y se anunció que saldrían en libertad por lo menos 3, 000 internos,

entre ellos condenados por omisión de asistencia familiar; sin embargo, antes se había dictado un DU y luego, Decreto Legislativo, a fin que los condenados por este delito, se le varíe su pena, previo pago de la suma total que originó su condena y lo dejado de pagar; sino no pagó cuando estuvo en libertad, como va a pagar, si ha estado preso.

Se indulta a internos, que le falta meses para cumplir su pena; se puede solicitar esta gracia, si cumplió la mitad de la pena. Se debe otorgar el indulto humanitario, a quienes la ley y este DS los prohíbe, si está padeciendo de tuberculosis, diabetes, hipertensión, que son enfermedades de alto riesgo.

Son 37, 000 con prisión preventiva, presuntos inocentes. Se ha presentado un proyecto de ley para hacer factible la variación de la medida. Se deben tomar acciones urgentes y no esperar que un detenido con prisión preventiva fallezca; y, luego se concluya que era inocente – como muchos – porque algunos fiscales al solicitar y jueces al decretarla no han tomado en cuenta lo dispuesto por la CIDH, Tribunal Constitucional y Corte Suprema, que son precedentes y doctrina jurisprudencial vinculante, pero, quienes las incumplen no les pasa nada por apartarse de los mismos, ahora que han sufrido “arresto domiciliario”, decretado por el Ejecutivo, han sufrido en carne propia lo que significa perder la libertad ambulatoria, ojalá sea motivo de reflexión.

Después de que se levante la cuarentena, vamos a tener una gran preocupación, porque continúe el Covid-19, la gran cantidad de gente sin trabajo, el incremento de la delincuencia violenta, sin policías que nos resguarden, sin fiscales y jueces que disponga la procedencia o no de la prisión preventiva, quien nos protegerá.