OPINIÓN | Mario Amoretti: Inseguridad económica y política

Estamos viviendo en nuestro país un desgobierno sin límites. Se dice que han aprobado una ley con la finalidad de que los alimentos de primera necesidad bajen de precio, pero los economistas sostienen lo contrario, pues solo se ha derogado el IGV al producto final y no a los insumos, con los cuales se fabrican; por ejemplo el pan, aceite, etc., motivo por el cual este anuncio, a todas luces, es de carácter netamente populista, no tiene ningún efecto, sobre todo que pueda favorecer a los más pobres; a ello le agregamos la persistencia en todos los días en anunciar medidas a favor del pueblo, sin precisar en qué consiste este ofrecimiento.

Sin embargo, la realidad que vivimos, respecto a la crisis económica, política, de corrupción, etc., demuestra que los pobres en un país rico, es que los nuevos ricos son los allegados y familiares de los altos funcionarios del gobierno de turno, tal como se verifica con la existencia de graves indicios que corroboran la versión de Karelin López y, además con otro colaborador quien, al parecer ha entregado más pruebas sobre las imputaciones que se formulan en contra de los sindicados en actos delictivo. Se ha dictado prisión preventiva contra los sobrinos y el ex secretario de la presidencia de la República, el primer presupuesto que ha tenido en cuenta el juez para decretar esta medida coercitiva, es justamente, la fuga de los investigados, dando cumplimiento al presupuesto de la obsta Maculización para averiguar la verdad.

Es más, la existencia de indicios bases, causales y consecuencia. En efecto, el indicio base está en la sindicación de la colaboradora –quien participa en la comisión de los delitos investigados– que de por sí no tiene valor si dicha versión no es corroborada, como sucede con el indicio causal, o sea, las visitas coetáneas a Palacio de Gobierno de los personajes vinculados; y, el indicio consecuencia, que se configura, desde el momento en que después del encuentro antes mencionado, en Palacio de Gobierno, el empresario obtiene la buena pro, es decir, se finiquita lo que ha expuesto la citada colaboradora.

Para abundar esta crisis verificamos que sigue nombrando como funcionarios a personas que no tienen la calidad intelectual y moral para ocupar cargos en los cuales han demostrado que no tienen conocimiento de las funciones que deben desempeñar, por lo que su nombramiento tiene objetivos políticos; y, a las finales de corrupción, actos que se viene incrementando en los últimos meses, desvirtuando que no tienen propósito de enmienda, sino todo lo contrario, seguir con sus actividades ilegales, incurriendo en nombramientos ilegales, en perjuicio del Estado y del pueblo peruano, sobre todo, cuando de una u otra manera hay impunidad, pues no se investiga las graves denuncias que se formulan.

