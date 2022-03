OPINIÓN | Mario Amoretti: Inconducta funcional y/o prevaricato de la Fiscal de la Nación

La Dra. Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación, el 15 de noviembre de 2020 inicia investigación preliminar y ordena declaración indagatoria en su condición de presidente de la República a Manuel Merino De Lama, Flores Aráoz y Rodríguez.

El Tribunal Constitucional: aplicación de la ley es igual para todos. ¿Por qué SUSPENDIÓ investigación a Vizcarra y Castillo?; debe investigar a todos los ex presidentes de los últimos 20 años, por fallecimiento en manifestaciones. Se basa en informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomiendan investigar a las fuerzas de orden público y actos de agresión provenientes de terceros a la manifestación o entre los propios manifestantes. Por delitos de homicidio simple, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, lesiones graves y leves, por ordenar el uso abusivo de fuerza policial o sea que maten.

11 meses después, son denunciados al Congreso de la República, por 3 delitos, OMITE, por desconocimiento u otra intención, abuso de autoridad desaparición forzada, invocando ley, que precisa, si no está acreditado el delito se archiva; y, ahora por NO HABER IMPEDIDO, que maten.

OMITIÓ investigar a terceros (uso de pirotécnicos, bombardas, fuego), contra policías –delito de flagrante peligro común–; tampoco, a instigadores a marchas y quienes los llevaron a los lugares de concentración y los pagos; falsa denuncia al comprobar que no hubo desaparecidos. Ni a sujeto que dijo queremos un muerto. Policías también tienen derechos humanos.

Quizás te interese leer: Pedro Castillo recibiría a la Comisión de Fiscalización en Palacio, según Héctor Ventura

Delito de daños a patrulleros, motos, etc. No “funcionamiento de las cámaras de seguridad; y, si estaban inoperativas, en los lugares donde se produjo el lamentable fallecimiento de los dos jóvenes. OMITIÓ investigar uso de escopetas artesanales o industriales, como concluyen pericias balísticas forenses del Ministerio Público, de cadáveres y lesionados, de proyectiles extraídos a los agraviados, corroborados por videos, fotos de medios de comunicación, al ser evidente, en manifestaciones hubo infiltrados, la fiscalía y el Ministerio del Interior, al tener conocimiento de estos resultados, no han dispuesto nada.

No han identificado la escopeta o arma utilizada, ni menos a los autores de los disparos. No existe pericia balística que concluya que los disparos han sido efectuados por arma que pertenezca a la policía. La Fiscalía de la Nación sustenta imputación en informe emitido al ministro del Interior, informante refiere la intervención de barras bravas, uso de armas artesanales o industriales no usadas por la policía, pero, un policía pudo haber utilizado. Gastón Rodríguez tuvo información privilegiada, aceptado en declaración indagatoria y conocido posición de garante, como lo declaran los jefes policiales Lam y Cayas.

Hechos FALSOS, no conoció lo que se afirma, ni de garante; referidos jefes, sostienen que el ministro del Interior no tuvo conocimiento de planes operativos del 09 al 15 de noviembre, solo interviene la policía, en elaboración y aprobación. El juramentó el 12 y tuvo 48 hora como ministro. Posible prevaricato al consignar hechos falsos en su dictamen.

Síguenos en redes sociales