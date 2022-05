OPINIÓN | Mario Amoretti: ¿Hasta cuándo seguiremos conociendo nuevos actos delictivos?

Los nuevos audios que se vienen dando a conocer en WILLAX, su contenido es indignante y nauseabundo, por la planificación para cometer hechos delictivos, tales como: organización criminal, colusión, negociación incompatible, corrupción; y, sobre todo, cuando se comprueba y corrobora lo que ha venido declarando Karelím López, en base a los indicios, como el nombramiento de ministros de Transporte, Vivienda, Salud, que tienen mayor presupuesto y los encargados sin capacidad ni calidad intelectual y moral, además, por el tiempo que han permanecido en sus cargos, lo que resulta muy sintomático, pese a los graves cuestionamientos en contra de ellos.

Y, lo más grave, es el nombramiento de funcionarios y servidores que fueron contratados y nombrados, muchos de ellos están involucrados en la comisión de actos delictivos. Es necesario que la Fiscalía y la Contraloría lleven a cabo investigación de todos y cada uno de los que se han hecho cargo, en puestos claves en los que se han asignado gran parte de su presupuesto a favor de proveedores o contratistas para la ejecución de obras.

Es importante que se tenga en cuenta los indicios que nos llevan a que exista una sospecha muy grave de la comisión de los delitos antes referidos, como los nombramientos y permanencia de los ministros, la derogatoria de los requisitos para el nombramiento del secretario general de Palacio de Gobierno por parte de Sagasti, días antes de que jure como presidente de la República, son actos entre otros, que demuestran que estamos ante una organización delictiva, porque sus integrantes son más de tres personas y han cometido una serie de delitos, hechos que no pueden quedar impunes, máxime, cuando este último audio corrobora la intervención de altos funcionarios que se han puesto de acuerdo para llevarlos a cabo, utilizando a diversas personas en puestos claves, para conseguir sus objetivos delictivos y es lo que se conoce como indicios que en su conjunto constituyen prueba indiciaria que puede llevarnos a acreditar los delitos en mención y la y la responsabilidad penal de sus autores, cómplices, etc.

No sigan sacando a policías de trayectoria y conocimiento, bajo la premisa que deben controlar las Fuerzas Amadas, Clero, Policía, sistema judicial; y de acuerdo a como viene actuando este gobierno, están tratando de conseguir sus objetivos como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y nos dejan a merced de la delincuencia violenta, dando lugar a que diariamente se deben muerte a víctimas de robos de celulares, el incremento de sicariato y otros graves delitos, justamente originado por este cambio de policías, por miembros que no manejan la inteligencia, sino por gente interesada en conocer informe que existe en dichas dependencias policiales, BASTA YA de estas acciones y que no siga imperando la impunidad sin límites.

