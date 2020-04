La grave situación en la que se encuentra el abogado litigante es clamorosa; por lo que hay que tomar medidas efectivas ya, el hambre que sufre el abogado de a pie y su familia NO ESPERA, recuerden que fui quizás el primer abogado litigante que fui elegido Decano del CAL y como docente universitario; con orgullo lo sostengo, que gané las elecciones gracias a mis alumnos y a los abogados de a pie; frente a la situación actual y la que se nos viene, consideramos que la actual junta directiva del CAL acepte la propuesta que les ha hecho llegar el Dr. Manuel Jiménez, quien fuera Director de Bienestar – renunciante a candidato como Decano del CAL – motivo por el cual de parte de él, no existe ningún interés, a no ser de plantear alternativas que alivie en algo este grave problema de la mayoría de abogados.

La Caja de Bienestar del CAL tiene aproximadamente S/.34’000, 000.00; 5 u 8 millones de nuevos soles pueden ser utilizados a favor de los abogados, porque la Caja, de acuerdo a nuestros Estatutos, es de propiedad del CAL, una situación muy distinta a que sea un ente autónomo y el saldo de s/. 28’000, 000.00, no va a perjudicar su patrimonio, porque sería un adelanto o a cuenta de lo que le corresponde al cumplir 30 años de pertenecer al CAL o por haber cumplido 60 años. Nosotros incrementamos a S/.5,100.00; al parecer, dicha suma sigue igual. O sea, que se verifique cuando abogados estuvieron hábiles hasta diciembre de 2019 y se disponga una cantidad proporcional para cada abogado y los que han cumplido los años antes señalados, se les agilice el pago.

Otra recomendación es que, el decano renunció a celulares, movilidad, gasolina, chofer, seguridad, etc., y todos los directivos, a gastos operativos, así como reducción de personal; dejamos cerca de 260 servidores. ¿Cuántos hay en la actualidad? Es el momento de decretar austeridad, para dar mayores beneficios a los abogados; dejamos implementado el policlínico con equipos de última generación, ahora, a los abogados y familiares se les debe otorgar todas las facilidades en el uso de laboratorios, equipos, etc.

Se cuestiona la pérdida de nuestro local del 4to piso en el Palacio de Justicia, que de hecho y por derecho es nuestro; tal como lo hicimos conocer públicamente en nuestra gestión con la firma de los ex Decanos – en comunicados – que el Poder Judicial utilizó una prueba fraguada al interponer su demanda e inclusive mediante un acuerdo con la directiva que me precedió y varios ex Decanos, se convino en denunciar a los jueces de primera y segunda instancia por prevaricato y al Procurador por falsedad ideológica; es más, se me encomendó para que elabore la denuncia y así lo hice, pero el represente legal del CAL dijo que no hiciera nada, porque no iba a firma denuncia alguna, motivando que le curse una carta notarial, desligando cualquier responsabilidad, administrativa, civil o penal.