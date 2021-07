OPINIÓN | Mario Amoretti: “Es muy preocupante el futuro sanitario y jurídico en nuestro país”

Nos anuncian que ya llegó a nuestro país la tercera ola de Covid-19 –variante Delta– mucho más agresiva y letal; y se ha intensificado la aplicación de vacunas a un mayor cantidad de personas y ello es alentador, pero no hay que bajar la guardia. Sin embargo, verificamos que las fiestas Covid y manifestaciones continúan, además, en Madre de Dios y otros lugares, por sus creencias o sugerencias o amenazas de sus dirigentes, les aconsejan que no deben vacunarse y si lo hacen van a morir a los 2 o 3 años o van a padecer de serias enfermedades, lógicamente que el número de contagiados se incremente y con lamentables consecuencias.





Es necesario que la población conozca la responsabilidad penal en la que pueden incurrir quienes actúan de esta manera, al propagar el Covid-19: si el contagiado sufre lesión de 3 a 6 año y si éste fallece la pena es 10 a 20 años, aplicando la modalidad de dolo eventual, porque ellos se representan que puede adquirir el virus y contagiar a otras personas, pero siguen adelante con sus actos, previendo que pueden propagar a sus padres, hijos, nietos o amigos.

El panorama relacionado con la seguridad jurídica es muy preocupante, no se ha elegido a los 6 miembros del Tribunal Constitucional, al nuevo miembro del JNE y se han destituido a 3 fiscales supremos, situación inédita en al país. No hubo elección de los miembros del TC por una ilegal medida cautelar dictada por la jueza supernumeraria del Tercer Juzgado Constitucional; y, qué casualidad, es el mismo juzgado que hace más de año y medio dictó una medida cautelar planteada por un abogado anulando –lo que no había demandado– las elecciones que se habían llevado a cabo el 30 de noviembre de 2019. El CAL, en 3 oportunidades, fijó fecha para elegir al miembro del JNE, otra casualidad, la ONPE devolvió los padrones aduciendo deficiencias y se frustraron en las 3 oportunidades esta elección, originando que dicha institución solo cuenta con 4 miembros, sin completar la Sala Plena.





Si verificamos que los miembros del “FREPAP y los “morados”, de casualidad se ABSTUVIERON de votar y por lo tanto tampoco se ha podido llevar a cabo la elección de los miembros del TC, nos preguntamos ¿quiénes van a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? Y al miembro del JNE, si le quieren quitar esta facultad DE ELEGIR al Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Casualidad, que la Junta Nacional de Justicia, que ha sido muy eficiente para destituir a fiscales supremos y no a los jueces constitucionales, como hemos reclamados públicamente los ex Decanos del CAL.

