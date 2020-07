OPINIÓN | Mario Amoretti: “Debemos combatir la corrupción con medidas efectivas y no efectistas “

A nombre de Chincha y chinchanos, queremos agradecer al Sr. alcalde de la Molina Álvaro Paz de la Barra quien, acogiendo nuestro llamado, solidariamente, “VA PA CHINCHA FAMILIA, LLEVANDO OXÍGENO el sábado 01 de agosto, en su móvil.

La situación en lo sanitario es muy delicada – por el número de infectados y muertos por COVID 19-; tenemos conocimiento que el Gobierno Regional de Ica celebró un contrato para la construcción de una planta de oxígeno en Chincha, pero, solamente ha implementado un tanque de almacenamiento en el Hospital San José.

Chincha no merece ser engañado, exigimos una profunda investigación, más aún, dicha entidad tiene a su cargo todo lo relacionado a la salud en el departamento de Ica, al igual que la Municipalidad en Chincha de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidad, también el gobierno central; sin embargo, ello no ha sucedido. Tenemos la cuenta de ahorros BCP.

Párroco Italo Mórtola y Gladimir Altamirano N°315-99368593- 0-11-soles; y, 315- 9936801 .1-20- dólares. Es evidente que nos encontramos ante posibles casos de homicidio s8imple – mediante dolo eventual-, desde el momento en que las autoridades han recibido dinero para la compra de todo lo necesario para combatir la pandemia y no lo han hecho, porque se han apropiado del dinero que recibieron para estos fines, es recurrente en diversas partes del país y son autores de este delito, porque se representaron en su mente que mucha personas van a morir, como en efecto ha sucedido, al no cumplir con la adquisición de oxígeno, pruebas moleculares, medicinas.

Camas UCI y todo lo necesario para evitar Covid-19. Igualmente, consideramos que deben haber cometido los delitos de colusión y peculado –al menos en el reparto de canastas la Contraloría de Ica concluyó que hubo delito de parte de autoridades edilicias en Chincha-. Estos hechos son graves, al disponer ilícitamente de dinero, destinado para cubrir necesidades de salud.

Si queremos evitar más contagios y muertos por Covid-19, empecemos a aplicar las pruebas moleculares a todos los peruanos y aislar a contagiados para tratarlos, se anuncia una segunda ola, no esperemos que llegue, exigimos a nuestras autoridades se tomen medidas efectivas y no efectistas, no reaccionemos después de que se agrave la situación en lo referente a la salud; y, en lo referente a lo económico, debemos tener en cuenta que el hambre no espera, es importante que se tome en cuenta la opinión de los especialistas en este rubro, dejemos la política a un lado y pensemos, dada la situación en los peruanos, adoptando medidas para evitar más pobreza.

Señores fiscales, actúen, investigando y denunciando a los que se apoderan del dinero ilícitamente, en perjuicio de nuestros compatriotas.