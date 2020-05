Es el caso, que se comete homicidio no solamente por acción – uso de arma de fuego, cortante, etc. – sino también por omisión, por quienes tienen la condición de garantes de la vida de una persona – el padre, los médicos etc. – que de manera intencional no impiden que se produzca la muerte de un ser humano, estando obligado hacerlo; es lamentable, que algunos médicos tomen esta determinación, porque ejercen su profesión, gracias a sus padres – ahora, adultos mayores – de acuerdo a ley, están obligados auxiliar y a o dejarlos morir.

Igualmente, se impide laborar a mayores de 65 años, al considerar que son personas de riesgo, situación que “nuestras autoridades” recién se dan cuenta, después de 58 días del estado de emergencia.

Desconociendo, que todos somos iguales – derecho fundamental – reconocido por tratados internacionales y nuestra Constitución, de tal manera, NO se puede discriminar por razones de edad, como se viene haciendo en los hospitales y el trabajo.

Lo más lamentable, es que ningún colegio profesional, institución o entidad que se arrogan la calidad de defensoras de los derechos humanos, no se han pronunciado al respecto.

Luego de los motines en diversos centros penitenciarios del país, reclamando atención a los enfermos por Covid-19 y para que se dicten las medidas necesarias y urgentes para evitar el contagio, dado el hacinamiento existente.

Se dispuso el cierre de “Sarita Colonia”; y los ambientes del ex penal “San Jorge” sean utilizados para albergar a quienes padecen dicha enfermedad; asimismo, el Poder Judicial dicte las medidas cese o variación de prisión preventiva, de los 37, 000 internos en dicha situación; se dictó el Decreto Supremo 004- 220 a fin de conceder indulto común y humanitario a condenados, pero impidiendo en algunos casos, en los que el Código Ejecución Penal permite beneficios penitenciarios y a condenados por asistencia familiar; el Ejecutivo y Judicial presentaron proyectos de leyes al Legislativo, con la finalidad de aligerar la congestión penitenciaria, existen un total de 97,000 internos en todo el país.

Sin embargo, tal como lo ha sostenido el Dr. César San Martín Castro en una entrevista, los presos no dan réditos políticos, pues algunos piensan en los votos o popularidad, motivo por el cual no toman ninguna decisión, dilatando una solución al hacinamiento carcelario; mientras, que siguen muriendo e infectando más internos; y, lo más grave, es que algunos proyectistas de leyes penales, procesales y penitenciarias, salen a los medios de comunicación, para manifestar públicamente: “nunca más feminicidas, secuestradores, corruptos, asesinos, extorsionadores,violadores, crimen organizado, etc.”; porque, lo único que proyectan, son aumento de penas, decretar prisión preventiva e impedimento de beneficios penitenciarios; leyes carentes de técnica jurídica, incoherentes e incongruentes, es otra de la causas del congestionamiento, Pensemos en el adulto mayor y en los presos, más no en el rédito político.

En la dignidad de las personas, por ser el primer derecho fundamental que goza una persona .