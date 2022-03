OPINIÓN | Mario Amoretii: Recuerdo al maestro de maestros; Luis Eduardo Roy Freyre

El 27 de febrero del año en curso falleció el Dr. Luis Eduardo Roy Freyre, reconocido por la comunidad jurídica como: el “MAESTRO DE MAESTROS” y uno de los MEJORES PENALISTAS DE LATINOAMÉRICA Y EL PERÚ”, “UN GRAN MAESTRO EN MI PROFESIÓN, EJEMPLO DE SENCILLEZ, HONESTIDAD Y HONRADEZ EN LA VIDA”, palabras que le dediqué en mi primer libro “violaciones al debido proceso”, distinguido por estas dotes.





Y reconocido como tal, no solamente por quienes fueron sus alumnos y abogados, sino por todos aquellos que lo conocieron. El Colegio Nacional “José Pardo y Barreda”, de Chincha –su tierra natal– al culminar sus estudios secundarios le otorgó la “Medalla de Oro” por haber obtenido el mejor promedio durante sus estudios. Optó el título de abogado en la Facultad de Derecho de la UNMSM, habiendo sido exonerado de la exposición del expediente penal, por su excelente promedio en esta materia.

En 1962, obtuvo el grado de Doctor en la misma Universidad, habiéndose desempeñado como profesor en el ámbito penal durante 36 años; y, ser reconocido como “Profesor Emérito”, una de las máximas distinciones. Fue uno de los representantes del Perú –como relator– en las seis plenarias que llevó a cabo en diversos países la “Comisión Redactora del Código Penal Tipo para Latinoamérica”, intercambiando opiniones con los mejores penalistas del continente y España.





Tal como lo relata en una entrevista que le concedió a mi hijo Mario Amoretti Navarro en el año 2009, señala que se ha desempeñado como abogado defensor, profesor universitario, publicita, pre legislador, magistrado –suplente– conferencista, presidente de comisiones para la redacción del CP Y CPP e integrante de diversas comisiones consultivas, miembro activo de diversos institutos de ciencias penales y procesales, Vicedecano del Colegio de Abogados de Lima.

Capacidad advertida por el maestro Bramont Arias cuando decía: “En verdad, no nos ha sorprendido esta positiva manifestación de la inquietud intelectual de Roy Freyre desde el año 1959, fecha en la que le ofreciéramos la merecida oportunidad de que se iniciara en la docencia universitaria, estábamos seguros del buen éxito que obtendría como estudioso del Derecho”.

Ejemplo de vida familiar y el de honestidad y honradez, como no recordar lo que siempre solía decirme: “Mario, no hay en el mundo que pueda comprar nuestra conciencia”, lo demostró en todos los actos de su vida personal y profesional, les decía a sus hijos que en una oportunidad fue a visitar a un cliente al penal “El Sexto” y conocido narco traficante, le hace entrega de un cheque en blanco, al mismo tiempo que le dijo: Dr. Roy póngale la cantidad que crea conveniente, pero, deseo que Ud. me defienda; a lo que el maestro respondió, disculpe pero no defiendo casos de droga.

Me faltarían páginas para escribir sobre mi maestro me acogió en su estudio desde el primer año de facultad, fui socio en el estudio y nunca lo defraudé.

