OPINIÓN | Manuel Altamirano: “Más bicicletas, más congestión vehicular”

Hace un año se estimó que la congestión vehicular o tráfico que existe en Lima ocasiona pérdidas equivalentes a los 11 millones de soles al día, lo cual nos genera al año una cifra ridículamente astronómica, por tal motivo se justificaría tomar medidas de shock para neutralizarla. A continuación, algunas opciones que aminorarían el problema:







Reducir el parque automotor; ya que el 40% de vehículos que circulan en el país lo hacen en la capital, esto ocasiona que las pistas de Lima luzcan permanentemente saturadas y sin control.

Urge la instalación de un sistema de semáforos inteligentes automatizados, con sistemas de cámaras y sanciones efectivas, además se debe implementar canales exclusivos para el transporte público y movilidades escolares. Asimismo, la instalación de más puentes sobre el río Rímac y pasos a desnivel.





Por otro lado, la creación de ciclovías en las avenidas principales es un despropósito, lo ideal sería implementar estas ciclovías en las bermas centrales, de tal manera que no se le quite un carril al parque automotor.

Hoy en medio de la pandemia han salido a la palestra los defensores de las ciclovías a decir que estas rutas permitirán a la población limeña protegerse del contagio del Covid-19, ya que el transporte público es una permanente fuente de contagio, pero no se ponen a pensar que solo el 3% de los habitantes de la capital usan la bicicleta frecuentemente, no es de extrañar que en los próximos días estos señores aseguren que el 80% de limeños empezarán a usar el vehículo de 2 ruedas si unieran las mencionadas vías, como siempre los grandes planificadores que se basan en supuestos y no en datos confiables.

La reforma del tránsito en Lima debe ser integral para que sea sostenible con el pasar de los años, esta reforma debe reducir al mínimo el tiempo que se pierde cuando usamos el transporte tanto público como privado, de esta forma se podrá reducir la absurda cifra de pérdidas millonarias que se hacen a diario por el tema de combustibles, horas hombre, etc. Además, la reducción del parque automotor traerá como consecuencia que desaparezcan de circulación las unidades contaminantes que afectan el medio ambiente.

Señor Jorge Muñoz, actual alcalde de Lima, no se escude en la falta de presupuesto, renegocie los contratos de los peajes abusivos, sea creativo y no piense en la bicicleta para solucionar un problema de gestión, dé un mejor uso a los recursos municipales.