OPINIÓN | Manuel Altamirano: “Los servicios básicos de todos los días”

Todos los meses tengo la obligación de pagar mis servicios de agua, alcantarillado y electricidad, los llamados servicios básicos que lamentablemente no todos los peruanos tienen acceso, es más, en las zonas urbanas otros servicios como son el gas natural y telefonía (fija, internet y cable) entran dentro del paquete del pago mensual fijo en las familias.

Lima, la capital del Perú, se asentó en el desierto ubicado en la costa y gran parte de la población del país se encuentra ubicada en este lugar. El 2% del recurso hídrico nacional es producido en la costa, es decir, que el lugar donde se concentra casi el 70% de la población del país tiene una escasez hídrica, dando como resultado que solo en Lima existen casi dos millones de personas que no tienen acceso al agua potable, ni a las conexiones de saneamiento, cuya consecuencia inmediata es que las condiciones de salubridad del hogar sean paupérrimas.

Recordemos que, huyendo de la violencia terrorista, miles de compatriotas dejaron sus provincias de origen y se asentaron en Lima, en las laderas de los cerros, en los arenales, en las quebradas de los ríos, en cualquier lugar donde pudieran plantar una estera y muchas veces en lugares sin servicios básicos y no habilitados para vivienda.

Para habilitar infraestructura de calidad y proveer viviendas dignas, se deben extender los servicios básicos a más peruanos, esto daría como resultado más retribuciones en pagos de tributos y servicios; asimismo, se debe implementar una política agresiva del Estado para habilitar terrenos eriazos con el fin de crear viviendas sociales, lo que frenaría la informalidad y el tráfico de terrenos.

Este nuevo Congreso debe legislar sobre estos puntos. Es más, debería tratar de establecer leyes antimonopolio para los servicios básicos, para que no ocurran casos como la compra de Luz del Sur por la empresa Yangtze Power International Co Limited (CYP), que tiene como matriz a China Three Gorges Corporation (CTG), que fue la empresa que compró la Hidroeléctrica de Chaglla y es empresa titular de la construcción de Central Hidroeléctrica San Gabán II en Puno, Santa Teresa I, Santa Teresa II. ¿Cuál puede ser el efecto en el mercado de estas adquisiciones por parte de empresas chinas? no lo sabemos aún, pero espero que no se incrementen los precios de las tarifas eléctricas.

Finalmente, menciono a Telefónica del Perú, que se lleva miles de millones de soles del Estado, la empresa que por muchos años ha monopolizado las comunicaciones en el país, y que sorprendentemente cada vez que la multan automáticamente nos suben a todos cinco soles en los recibos de telefonía fija, al parecer Telefónica financia el pago de sus multas de esta manera.

No olvidemos los jugosos contratos que ha tenido con el Estado y la baja calidad de sus servicios, quizás algunos funcionarios públicos protegen a Telefónica, sobre todo, ahora cuando cambian unilateralmente las condiciones contractuales.

¡ALÓ nuevos congresistas! anoten a Telefónica dentro de la lista para fiscalizar e investigar