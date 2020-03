OPINIÓN | Manuel Altamirano: “Los que no fueron”

El día de ayer falleció Javier Pérez de Cuéllar, ilustre diplomático peruano, quien fuera el quinto Secretario General de las Naciones Unidas entre enero de 1982 y diciembre de 1991, además de canciller del Perú y primer ministro; no olvidemos que fue Pérez de Cuéllar el último candidato presidencial con gran imagen internacional allá por el año 1995 y es en su recuerdo la razón por la cual escribo estas líneas, sobre aquellos peruanos ilustres que postularon a la Presidencia de la República y no llegaron a ser, los que no fueron.

En 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre, junto a la coalición ‘Alianza Democrática’, gana las elecciones con 32.98% de los votos válidos, pero no obtuvo la mayoría constitucional que exigía el 33%, es así que el Congreso debía decidir, pero las fuerzas armadas, temerosas de que Haya de la Torre asuma la presidencia, dieron el primer golpe de Estado institucional dirigido por el general Ricardo Pérez Godoy.

Víctor Raúl llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente de 1978 y falleció en funciones en 1979; entre sus frases célebres recuerdo “¡Ni con Washington ni con Moscú, solo el Aprismo salvará el Perú!”. El 22 de febrero de cada año, fecha de su onomástico, se celebra el día de la fraternidad aprista en honor a un gran líder, un gran pensador que nunca llegó a la Presidencia, pero fue el autor de una serie de reformas que buscaban acortar las brechas en la sociedad peruana.

En el año 1980 postula a la Presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano el Dr. Luis Bedoya Reyes, exitoso exalcalde de Lima entre 1964 y 1969, miembro de la Asamblea Constituyente de 1978 y candidato por el Partido Popular Cristiano a la presidencia del Perú en las elecciones de 1980 y 1985. Un hombre decidido al cual se le debió dar la oportunidad de gobernar el país, sobre todo cuando, como una muestra de desprendimiento, cedió la posibilidad de ser presidente de la Asamblea Constituyente en favor de Haya de la Torre.

Para las elecciones presidenciales de1985 otro exitoso alcalde de Lima postula a la Presidencia, el Dr. Alfonso Barrantes Lingán, impulsor del vaso de leche y de los comedores populares, quien perdió la elección frente a un impetuoso joven diputado aprista.

En 1990 postula a la presidencia por el Frente Democrático – Fredemo nuestro único Premio Nobel, Mario Vargas Llosa; intelectual de renombre a nivel mundial, pero un mal político (garante de Toledo, Humala y otros personajes corruptos), perdió las elecciones y se retiró a vivir en Europa.

Otro suceso importante; en 1995 se funda el Partido Unión por el Perú, y proponen como candidato al reconocido diplomático Javier Pérez de Cuéllar, quien en 1986 utilizó hábilmente la diplomacia para lograr el alto al fuego que puso fin a la Guerra Irano-iraquí. En el año 1991 negoció el fin de las hostilidades en la guerra del Golfo Pérsico y logró la paz entre el gobierno y la guerrilla de El Salvador. Era una personalidad mundial, que perdió las elecciones ante el ingeniero Fujimori.

Y en el 2001 postula por el Partido Popular Cristiano la excongresista de la República, excongresista constituyente, exdiputada por Lima, exregidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Lourdes Flores Nano, que siendo la gran favorita pierde las elecciones por un exabrupto cometido por su padre. Posteriormente, se presentó nuevamente como candidata a las elecciones presidenciales sin suerte alguna, actualmente no hace vida política activa.

Estos son algunos personajes ilustres con grandes condiciones intelectuales a los cuales las urnas les negaron la posibilidad de desempeñar la máxima magistratura del país, ellos son los que no fueron, como reflexión, qué hubiera sido del país si hubiesen llegado a ser.