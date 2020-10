OPINIÓN | Manuel Altamirano: “La función pública en tiempos de Covid-19”

Max Weber, el padre de la sociología, escribió mucho sobre la administración pública basado en la burocracia austriaca, acuñando el término de servicio civil weberiano en su obra Economía y Sociedad, donde nos plasma un servicio público ideal. En 1945 se funda en París la Escuela Nacional de Administración Pública, con la finalidad de formar cuadros para la función pública, en dichos centros de estudios solo se aceptan estudiantes sobresalientes con el fin de que el Estado tenga funcionarios capaces e idóneos que garanticen el buen uso de los fondos públicos y del aparato estatal.



En nuestro país la pandemia ha puesto a prueba la labor de nuestros funcionarios públicos en las instituciones de Salud, como son el Ministerio de Salud y Essalud, dicen que las comparaciones son odiosas, pero es justo y necesario hacer un balance.

El jefe de operaciones de Essalud fue el médico Oscar Ugarte, burócrata y a todas luces comprometido con la salud, ha sido viceministro y ministro de Salud en dos gobiernos distintos. Afrontó en primera línea de combate al Covid-19, se contagió de la enfermedad y posteriormente se atendió en la misma entidad; asimismo, equipó la Villa Panamericana, distribuyó de emergencia materiales de seguridad, gestionó la instalación de equipos de oxígeno, entre otros. No hay nada que objetar, la asignación de Oscar Ugarte fue un acierto de Fiorella Molinelli.

Por otro lado, en el Ministerio de Salud tuvimos al médico Víctor Zamora, quien homologó las pruebas moleculares con las rápidas, por lo que compró estas últimas, siendo hoy tan cuestionadas por la calidad de las mismas. Además, durante su gestión se adquirieron pruebas que no tenían certificado de origen de China, no estaban garantizadas, entre ellas la venta de las pruebas Lepu hechas por la sucursal Nipro Perú, empresa subsidiaria de Nipro Medical Corporation, cuestionadas en todo el mundo. Con Zamora como ministro, tampoco se contó con la previsión para la adquisición de equipos para la producción de oxígeno, ya que los hospitales de campaña adolecían de ese instrumental y las demoras en las compras agravaron el problema.

De Pilar Mazetti, médico cirujana y neuróloga, ex ministra de Salud de Toledo, ex ministra del Interior de Alan García, se puede decir que ha tenido una gestión no muy buena frente al Covid-19, todas las semanas llegábamos a la meseta, decía que esto era una guerra y lo único que me hizo recordar fue a Mariano Ignacio Prado y su fuga del país, dejándonos a merced del enemigo del sur, así como ahora este gobierno nos está dejando endeudados y a merced de la banca usurera internacional.