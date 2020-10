OPINIÓN | Manuel Altamirano: “La bicicleta de Muñoz”

Cuando en 1817 el barón Karl Drais inventó el velocípedo de dos ruedas, el prototipo que dio origen a la bicicleta, nunca imaginó que su genial invento sería uno de los medios de transporte más populares sobre la tierra, que la “máquina andante” (o draisiana modelo creado por Drais) generaría posteriormente un deporte olímpico, puesto que en la actualidad la bicicleta es considerada como un medio de transporte ecológico y existen un sinnúmero de variantes; la de montaña, la de carreras, la de turismo, la de paseo, etc.



No seré mezquino en reconocer que es un gran invento, en China e India es el principal medio de transporte, así como también en Suiza, Alemania, Países bajos, Europa del Este, etc., donde es una alternativa saludable en comparación al transporte de cuatro ruedas. Pero en nuestro país, en donde solo el 3% de la población limeña utiliza bicicleta, no sería la solución al transporte público, como ha propuesto el alcalde de Lima Jorge Muñoz.

La iniciativa de construir ciclovías empeorará aún más la congestión y el tráfico en la capital, ya que recortará 1 carril como mínimo para el parque automotor en las principales avenidas, generando más tráfico y por ende pérdidas de tiempo y dinero. Los rezagos de la pandemia y el teletrabajo impiden que no se sienta aún los resultados de tan desastrosa decisión.

Lima Metropolitana no es Miraflores, donde las ciclovías han funcionado al ser un distrito pequeño, no es lo mismo controlar 99,000 habitantes que 9 millones de personas, el actual alcalde de Lima debería darse un paseo por la avenida La Marina, Javier Prado, la Túpac Amaru, entre otras, y analizar si vale la pena privar de un carril a los vehículos a motor.

La solución es clara, se debe reducir el parque automotor de las unidades contaminantes e inseguras, el plan de restricción vehicular Pico y Placa debe hacerse más estricto, es decir, generalizar no solo la prohibición de tránsito por la vía expresa o por las carreteras Panamericana, se debe prohibir también el tránsito en determinados días, ordenar el transporte informal que ahora es un problema social y ponerse firmes ante el cobro de peajes abusivos que tenemos en nuestra ciudad, no es posible que si quiero ir desde Ancón hasta Asia tenga que pagar 5 peajes de ida solamente. Muestre autoridad Sr. Muñoz, póngase los pantalones y solucione el problema, no nos narre el cuento de las bicicletas.